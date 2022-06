Macron reformja a tét a francia parlamenti választáson

Két hónappal az elnökválasztás után parlamenti választásokat tartanak Franciaországban. Az áprilisi részvétel nagyon alacsony volt és bár Emmanuel Macron győzelmét hozta, a francia elnök győzelmi beszédében is utalt arra, hogy a felhatalmazása lehetne erősebb. Ez azért is fontos, mert a háború és válság sújtotta európai problémák megoldása mellett, fontos reformprogramot is szeretne keresztülvinni az elnök. Ez a tétje a mai és jövő heti kétfordulós választásnak.



A Reuters rövid elemzése szerint ezúttal nem a jobboldal okozza a legnagyobb fejtörést Macronnak és szövetségeseinek, hanem az utóbbi időben megerősödő, keményen balos Jean-Luc Melenchon körül formálódó erő. Az előrejelzések szerint akár negyven mandátummal is elmaradhat majd a 289 fős parlamenti többségtől a középre húzó, az elnököt támogató blokk. Kormánytagok is veszélyben vannak, mint például Clement Beaune Európa-ügyi miniszter, aki egy olyan keleti párizsi választókerületben kampányol, ahol a baloldal jobban szerepelt az elnökválasztáson.

Márpedig ha a parlamenti többség csak a baloldali erőkkel lenne meg Macronnak, akkor újra kell terveznie azt a reformprogramot, amit ciklusa céljaként fogalmazott meg. Ennek sarokköve a nyugdíjreform, amely szerinte elengedhetetlen az államháztartás helyreállításához. Baloldali ellenfelei ehelyett a nyugdíjkorhatár csökkentését és egy nagyszabású kiadáscsökkentést szorgalmaznak.

(Borítókép: Sathiri Kelpa / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP)