Több mint másfél millió dollárt fizetne egy amerikai város a nácigyanús rendőrfőnöknek, hogy felmondjon, mert elküldeni problémásabb lenne

Derek Kamerzell Kentnek, Seattle egyik déli külvárosának a rendőrfőnöke. Tavaly két hétre fizetés nélküli szabadságra küldték, miután a névtáblája fölé kihelyezett egy SS-Obergruppenführer jelvényt. Ezt az egyik beosztott nyomozója jelentette és ekkor mondták el többen is róla, hogy amúgy szívesen viccelődik a holokauszttal.

A kéthetes kényszerpihenő azonban nyilvánvalóan nem csillapította a helyi lakosok és város zsidó közösségének felháborodását, akik a rendőri vezető lemondását követelték. Dana Ralph, Kent polgármestere ezért – fizetett – szabadságra küldte Kammerzellt.

A kirúgás lehetősége miatt a rendőrfőnök ügyvédekhez fordult, akik azóta is szorongatják a városvezetést. A polgármester azóta elismerte, hogy ha egyszerűen kirúgták volna az állásából, a szövetségi és állami munkaügyi törvények miatt valószínűleg könnyedén visszaperelte volna a munkáját Kammerzell. A város rendőrségének facebook oldalán most is több két található róla. Itt például kiderül, hogy korábban katona volt:

Most pénteken a város ügyvédje bejelentette, hogy tárgyalásos úton „megoldották” az ügyet. Ez azt jelenti, hogy Kent 1 520 000 dollárt ajánlott Derek Kammerzellnek azért, hogy lemondjon a pozíciójáról.