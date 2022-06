A tartósan magas infláció mellé betársult a tartósan gyenge forint is

Nagyon úgy tűnik, hogy az inflációhoz hasonlóan a gyenge forint is tartósan velünk marad. A kettő persze nem független egymástól, a tartósan magas inflációt jelentős részben éppen a gyenge forint okozza. Már hetek óta nagyon közel járunk a 400 forintos euróárfolyamhoz, és ez most nem egyszeri kilengésnek tűnik, mint március elején, amikor el is érte a 400 forintot az euró árfolyama, hanem tartósan ez a szint várható.

A cikk írásakor éppen 399 forint volt egy euró, de napközben már volt 399,6 forint is. Ez a néhány forintos ingadozás igazából nem számít, mert a trend a lényeg: januárban még 360 forintos euró alatt volt az árfolyam, majd az orosz-ukrán háború nyomán március 7-én volt a tetőzés 400 forintnál, ahonnan azonban épp az április 3-i választásra újra 366 forintra sikerült visszaerősödni. A piacok azonban nem sokáig maradtak nyugodtak az újabb orbáni kétharmad hírére.

Május közepére a forint árfolyama meredeken esni kezdett például Orbán parlamenti beszéde alatt. Ebben a régi-új miniszterelnök többek között arról beszélt, hogy az infláció ellen a kormánynak és a jegybanknak közös erővel kell fellépnie, beavatkozva a piaci működésbe. Egy euró ára pár óra alatt 385 forintról 390 forintig esett. A következő ugrás szintén a kormányfőnek köszönhető, hiszen május végén bejelentette a különadókat, ennek hatására pedig már közel 395 forintot kellett fizetni egyetlen euróért.

Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

"Nyakunkon maradt a forint, és azzal az árfolyamkockázat és kamatlábkockázat, valamint az inflációs hajlam. Úgy ráadásul, hogy még euróátvételi céldátum sincs a láthatáron, ami nem is csoda, mert ma messzebb vagyunk az érvényben levő belépési feltételek teljesítésétől, mint valaha. A következő időszak nagy kérdése, hogy a lakosság és az üzleti világ miként alkalmazkodik majd ahhoz a problémához, amelynek a neve: forint" - írta a Portfolio.hu-n megjelent elemzésében Bod Péter Ákos közgazdász.

A gyenge forint persze a legrosszabbkor érkezett, éppen a nyári utazások előtt, így várhatóan a rekord gyenge forint miatt még drágább lesz egy külföldi utazás. Persze nem mindenki sír a gyenge forint miatt. Jól járnak a gyenge forinttal az exportőrök, például az autógyárak vagy a gyógyszeripari és élelmiszeripari szereplők. Ők jellemzően multik, nem a hazai kkv-szektor soraiból kerülnek ki. Nagyon jó a gyenge forint a turizmusnak is, mert olcsó célpont Magyarország. Nem sír túl hangosan a kormány sem, hiszen a gyenge forint inflációt okoz, így pedig nő az állam áfabevétele, ami a 2023-as költségvetésben a legnagyobb betervezett tétel.