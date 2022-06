Csapdába próbálják zárni Szeverodonecknél az ukránokat

Statikussá vált a helyzet a hétvégén az orosz-ukrán háború eddigi legnagyobb, mindkét félnek rendkívüli vérveszteséget okozó csatájában Szeverodonecknél. Az orosz erők ugyan módszeresen törnek előre - a módszer pedig a tüzérségi pergőtüzet követő gyalogsági roham, amely az orosz tüzérség képességeire tekintettel olykor komoly saját veszteségekkel is jár -, de a Szeverodoneck nyugati határában álló hatalmas ipartelep, az Azot bevételével nem haladnak. Az ilyen ipartelepek igen jól védhető erődítményekké alakíthatók, ahogy azt Mariupolban is láthattuk. Ott az ukrán védők még majd egy hónapig kitartottak a város többi részének eleste után.

A legizgalmasabb fejlemény most az, hogy vasárnap az orosz tüzérség elkezdte lerombolni a Szeverodonecket Liszicsanszkkal összekötő hidakat a Donyec folyó felett. Az Institute for the Study of War (ISW) beszámolója szerint a három hídból kettőt már leromboltak, és a harmadikat is lövik. Ez sajátos elgondolás. Egyrészt így valóban csapdába ejthetik a Szeverodonecket védő ukrán erőket, ám ezek létszáma mostanra már erősen megcsappanhatott a folyamatos pergőtűztől, vagyis az orosz tüzérség összpontosított támadásától, amivel módszeresen, méterről méterre próbálják felszámolni a védők állásait.