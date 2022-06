Ne essen kétségbe, ha ma 11-kor valami nagyon furcsa szirénazajt hall!

Hétfőn 11-órakor az ország bizonyos pontjain 6 másodpercig egy nagyon furcsa hangot lehet majd hallani. Ezt. De semmi baj, ez nem az atomháború kezdetét vagy valami egyéb apokaliptikus gyagyaságot jelent, hanem csak a Katasztrófavédelem teszteli a veszélyes vegyi ipari üzemek közelébe telepített riasztórendszerét.

Ez a MoLaRi, vagyis Monitoring és Lakossági Riasztó rendszer, amit a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság évente 7 alkalommal tesztel. Ez két "hangos" és öt "morgató", vagyis csökkentett üzemű próbát jelent. Ilyen lesz most is, ez is hangos valamennyire, de csak hat másodpercig tart, előtte pedig be is mondják a hangosbeszélőkön, hogy „Figyelem, ez próba, Figyelem, ez próba, most a csökkentett üzemű próba jelét hallják! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!”

A MoLaRi rendszerrel több mint félmillió lakost lehet riasztani, ha baj lenne valamelyik vegyi üzemben. Hangos próba legközelebb szeptemberben lesz. Legutóbb március elején lett volna ilyen, de akkor a Katasztrófavédelem bölcsen úgy döntött, hogy az orosz-ukrán háború idején nem lenne jó ötlet szirénákkal ijesztgetni a lakosságot, így ez elmaradt (Telex.hu, Katasztrofavedelem.hu)