250 millió forinttal verte át a feleségét a szegedi lottónyertes, kapott érte 2 év letöltendőt

Két év börtönbüntetést, két év közügyektől eltiltást és 1,5 millió forint pénzbüntetést szabott ki másodfokon a Szegedi Törvényszék arra a férfira, aki eltitkolta a lottónyereménye egy részét a felesége elől – írja a hvg.hu.

Az esetről a 444 is beszámolt 2019-ben, amikor is az ügyészség vádat emelt a szegedi férfi ellen. A szóban forgó házaspár még 2016 novemberében közel 900 millió forintot hozó telitalálatot ért el a lottón, de ez nemhogy nem hozott nekik szerencsét, hanem végképp tönkretette a házasságukat. Annyira, hogy a feleség beadta a válópert, és a közösen szerzett vagyon megosztását kérte. A férj alá is írta a szerződést arról, hogy átutalja neki a nyeremény maradványának a felét. (A Szerencsejáték Zrt. a nyereményt annak idején a férj által kezelt számlákra utalta.)

A nő megkapott 150 millió forintot, de később megtudta: elvált férje csúnyán átverte, mivel nem 300, hanem 820 millió maradt az összegből, így neki 410 járt volna.

Az ügy mostanra jutott el a másodfokig, de ezzel sincs vége, mivel a vádlott és védője fellebbezést jelentett be. A végső döntést a Szegedi Ítélőtábla hozza meg.