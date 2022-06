Állami kölcsönből menti meg a Gazprom leányvállalatát a német kormány

Az ellátásbiztonság megőrzése érdekében a német kormány állami kölcsönt biztosít a Gazprom Germaniának, jelentette be kedden a német kancellári hivatal. A Spiegel értesülései szerint 9-10 milliárd euróról lehet szó. A német kormány vizsgálja, hogyan alakíthatná a kölcsönt a saját tőkéjévé, ami azt jelentené, hogy az állam be is száll a vállalatba. Azt is biztosítanák, hogy az összeget kizárólag a Gazprom Germania üzemeltetésére és a gázszolgáltatás fenntartására fordíthassák, azt ne utalhassák át Oroszországba.

Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Az orosz cég már áprilisban a német állam vagyonkezelésébe került. Erre válaszolt az oroszok csökkentették az oda áramló gáz mennyiségét, ami miatt jóval drágábban kellett beszerezniük a piacról. Ezt a vagyonkezelést a német kormány most szeptemberig meghosszabbította. Valamint a céget átneveznék Securing Energy for Europe GmbH-ra.

Németországban több gáztározó is a Gazprom Germania kezében van, köztük az ország legnagyobb ilyen létesítményei is Rehdenben, valamint a Wingas gázelosztó vállalat, ami a németországi nagy ipari fogyasztókat látja el. (Spiegel/Financial Times)