Ha kell, akkor az amerikaiak 5-10-20 éven át is készek önteni a fegyvereket Ukrajnába

Az amerikai védelmi minisztérium hosszú távú terveket sző az Ukrajnának nyújtandó segítség tárgyában. Kathleen Hicks védelmiminiszter-helyettes egy interjúban elmondta, biztos benne, hogy Ukrajna túl fogja élni az orosz agressziót.

„Azt hiszem, nagy biztonsággal kijelenthetjük: lesz olyan ország ezután is, amelynek Ukrajna lesz a neve – mondta. – Szuverén ország lesz, olyan hadsereggel, amelynek meg kell őt védenie. Ha előretekintünk, már azon gondolkodunk, hogy milyen képességekre lesz szükségük az ukránoknak ahhoz, hogy hosszú távon is megvédjék magukat” – folytatta.

Kathleen Hicks védelmiminiszter-helyettes közvetlenül Joe Biden amerikai elnök bal vállal mögött tekinthető meg Fotó: STRINGER/Sputnik via AFP

Az Egyesült Államok politikai vezetése két hete jelentette be, hogy 700 millió dolláros új fegyvercsomagja keretében nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerek, helikopterek és egyéb nehézfegyverzet szállítását kezdi meg Ukrajnába. Hicks most a Defens One összefoglalója szerint azt mondta, a Pentagon 5-10-20 éven át is kész ellátni fegyverekkel az országot, ha ez szükségesnek bizonyul.

„Úgy gondolom, fel vagyunk erre készülve – fogalmazott a miniszterhelyettes –, de így vannak ezzel a barátaink és a szövetségeseink is. Most együtt dolgozunk azon, hogy megtaláljuk a megfelelő utakat, amelyeken tovább kell haladnunk.”