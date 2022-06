Szijjártó taktikai egyeztetésen volt az UEFA-nál, mert Magyarország nevében kiáll a kormány a Szuperliga ellen

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) központjából jelentkezett be Szijjártó Péter, hogy bejelentse: Aleksander Čeferin UEFA-elnökkel taktikai egyeztetést folytatott. Ennek eredménye pedig az, hogy Magyarország beavatkozó félként állást foglal az (UEFA) oldalán a Szuperliga-kezdeményezéssel szemben az Európai Bíróságon.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke és Szijjártó Péter külügyminiszter az UEFA székházában. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó ezt azzal indokolta, hogy a foci mindenkié, s jó lenne, ha ez így is maradna.

Tavaly áprilisban jelentette be 12 európai topcsapat, hogy elhagyják a Bajnokok Ligáját, és létrehozzák a saját sorozatukat. (Szily Laci itt írta meg a véleményét az ötletről.) A Szuperligából az alapítók nem eshettek volna ki. Az elemi erejű felháborodás miatt néhány napon belül a 12 csapat háromnegyede visszavonulót fújt, csak a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus tartott ki. Ellenük fegyelmit indított az UEFA, amit aztán kénytelen volt visszavonni.

De lesz egy per az Európai Bíróságon július 10-12 között. Ezen Szijjártó bejelentése szerint a magyar kormány képviselője is jelen lesz, ugyanis Magyarország beavatkozó félként állást foglalt a perben az UEFA oldalán, és szóban is ki fogja fejteni a magyar álláspontot. A magyar kormány érvelését tartalmazó dokumentációt át is adta Szijjártó Aleksander Ceferinnek.

A magyar külügyminiszter szerint a cél, hogy megőrizzék „a jelenlegi európai versenyrendszert, amely lehetőséget biztosít a kisebb országok csapatainak is arra, hogy akár a legnagyobbakkal, a legjobbakkal is összemérjék időről-időre az erejüket”.



Azt is mondta Szijjártó, hogy a futball sava-borsát az adja nemzetközi szinten is, hogy a klubok költségvetésétől, a játékoskeretek minőségétől függetlenül adódhatnak meglepetések. Valamint a magyar nemzet futballnemzet és futballszerető nemzet. És: „Jó érzés, hogy az elmúlt időszakban már a nemzeti válogatott eredményei is visszaigazolják azt a sok-sok befektetést, beruházást és közös munkát, amelyet a magyar futball fejlesztése érdekében a szakemberek az elmúlt években elvégeztek.”