A Wizz Air július 1-ig nem hárítja át az utasokra az extraprofitadót

A július 1-ig megvásárolt repülőjegyek esetében a Wizz Air nem hárítja át utasaira az extraprofit-adó által okozott pénzügyi terheket - közölte kedden a légitársaság, hozzátéve, hogy a magyar kormány által 2022. július 1-től hatályba lépő, a légitársaságokat is sújtó extraprofit-adó minden valószínűség szerint érinti majd a jegyárakat

Közleményében a cég azt írja, hogy az extraprofit-adó és az üzemanyagárak növekedése miatt a jövőben a viteldíjak várhatóan emelkedni fognak. A repülőjegyárak azonban dinamikusan változnak, és mint mindig, ezután is elsősorban a kereslet és a kínálat határozza meg azok alakulását. A Wizz Airnél továbbra is úgy látják, hogy az utasonként számított adó bevezetése nem csak magasabb jegyárakat jelenthet, de a légitársaságokra rótt extra gazdasági teher tovább lassítja a régóta várt gazdasági fellendülést is. Hozzátették, hogy a légiközlekedési ágazat, jelentős veszteségeket szenvedett el a Covid-19 világjárvány során, és bevétele, illetve nyeresége várhatóan még hosszú ideig nem éri el a vírus kitörése előtti szintet.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója egy szimulátorban. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Wizz Air kissé finomabban kommunikált, mint a Ryanair, amely egyrészt már most beépítette az áraiba az extraprofit adót, minden jegy árát 3900 forinttal növelve, a társaság amúgy is kemény stílusáról ismert vezérigazgatója,