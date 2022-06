Lemondott Boris Johnson etikai tanácsadója

Lemondott Lord Geidt, Boris Johnson miniszterelnök etikai tanácsadója. Bár lemondását nem indokolta távozása bejelentésekor, de azt írta közleményében, hogy ez volt a helyes döntés.

Lord Geidt nem titkolta, hogy szerinte is jogos kérdésként merülhet fel, nem sértette-e meg Boris Johnson a miniszterekre vonatkozó szabályokat a Partygate néven elhíresült botrány kezelésekor. A Partygate lényege, hogy miközben a koronavírusjárvány idején Angliában szigorúan korlátozták a gyülekezést, így lényegében csak egy háztartásban élők tartózkodhattak egy helyen, a brit kormánytagok bulik sorozatán vettek részt. Így például Fülöp herceg temetésekor is, akit neje, II. Erzsébet királynő magányosan gyászolt, a kormánytagok közösen buliztak egy halotti toron. Az ügyben folyó vizsgálat azt is megállapította, hogy maga Johnson is megszegte a szabályokat, amikor minisztertársai meglepetés szülinapi bulit szerveztek neki.

A miniszteri etikai kódex szabályai szerint a minisztereknek "átfogó kötelességük" a törvények betartása, ha pedig egy miniszter megsérti az etikai kódexet, akkor a hagyományok szerint kénytelen lemondani. Johnson azonban úgy döntött, hogy ő maga és szabálysértő minisztertársai is csak pénzbüntetést fizessenek.

Lord Geidt kedden arról beszélt, hogy Johnson cselekedetei frusztrációt okoztak. Ő amúgy már nem az első etikai tanácsadója a brit miniszterelnöknek, aki Johnson döntései miatt lemond. Elődje, Sir Alex Allan 2020-ban azért mondott le, mert Johnson felülbírálta a jelentését Priti Patel belügyminiszter a kollégáit megalázó viselkedéséről.

"A miniszterelnök immár a saját maga választotta etikai tanácsadót is belekényszerítette, hogy kétségbe esésében lemondjon" - kommentálta a történteket Angela Rayner, az ellenzéki Munkáspárt elnökhelyettese. "Ha már ő sem képes megvédeni a miniszterelnököt, akkor hogyan képzelheti bárki, hogy alkalmas a kormányzásra" - mondta. Hasonló véleményen volt a liberális demokraták frakcióvezetője, Wendy Chamberlain is. "Ha Boris Johnson mindkét etikai tanácsadója felmondott, akkor eléggé nyilvánvaló, hogy valójában neki kéne mennie". (Via BBC)