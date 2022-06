Most leginkább a Nyugaton múlik Ukrajna túlélése

Az elmúlt nap nem voltak drámai fejlemények a frontokon, átütő sikert egyik fél se ért el a harcokban. Ez egy ilyen elhúzódó háborúban, mint amivé az ukrajnai alakult bő három és fél hónap alatt, nem annyira szokatlan. Ellenben rávilágít, hogy az orosz invázió egyre inkább anyagháború jellegét ölti, amiben legalább akkora szerep hárul a hátországra, mint a frontokon harcoló alakulatokra. Ennek több jelét is látni. Az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb elemzésében megint az oroszok erőgenerálási nehézségeiről ír, vagyis arról, hogy egyre nehezebben pótolják emberveszteségeiket. Erre utal legalábbis, hogy az orosz katonai műveleteket elemző Jurij Kotyenok állítása szerint az orosz hadsereg újra megemelné a katonai szolgálatra alkalmasak korhatárát, ezúttal 40-ről 49 évre, illetve eltörölhetik a harckocsizóknál és gépesített lövészeknél a korábbi katonai szolgálatot mint előfeltételt. Vagyis akár képzetlen vagy gyengén kiképzett katonákat is bevetnének arányaiban eleve kis létszámú gyalogsági erőik feltöltésére.

A luhanszki szakadárok hadseregének tüzére Popasznában. Fotó: VIKTOR ANTONYUK/Sputnik via AFP

Ukrán részről pedig a fegyverrendszerek szűkössége jelent problémát. Már a múlt héten több ukrán vezető is arra panaszkodott, hogy az orosz hadsereg tűzereje a sokszorosa az ukránénak, csöves tüzérségből 10-15-ször több áll a rendelkezésükre, az ukrán tüzéreket pedig apadó lőszerkészleteik is hátráltatják. Márpedig a frontok befagyásával egyre inkább tüzérségi háború alakult ki, Szeverodonecknél is főként tüzérségi támadásokkal morzsolják fel az oroszok az ukrán ellenállást.