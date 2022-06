Németország szerint a Gazprom csak az árakat hajtja fel

"Politikai döntésnek" tartja Robert Habeck német gazdasági miniszter, hogy a Gazprom a héten napi 67 millió köbméterre, a kapacitás kevesebb mint felére csökkentette a szállítást a Németországba tartó Északi Áramlat I vezetéken. Az állami tulajdonú Gazprom mindezt karbantartással indokolta, de Habeck szerint valójában csak az árak felhajtása a célja.

A Gazprom a múlt héten még napi 167 millió köbméter gázt szállított ezen a vezetéken. Hétfőn aztán bejelentették, hogy ezt napi százmillióra, szerdán pedig azt, hogy 67 millióra csökkentik. A karbantartásra, amire most hivatkoznak, hogy, hogy nem pont két héttel azután lett szükség, hogy az Európai Unió Magyarország sokáig tartó ellenállását megtörve az orosz olajipart sújtó embargóban.

Habeck szerint mindez újfent csak azt bizonyítja, hogy Európának véget kell vetnie az orosz energiafüggőségének. Egyben azt is hozzátette, hogy a piaci szereplők eddig mindig megtalálták a módját, hogy más forrásból vásároljanak gázt. "Németországban sincs ellátási gondunk" - mondta, hozzátéve, hogy Németország az elmúlt napokban és hetekben sok gázt tárazott be. (Via BBC)