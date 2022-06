Varga Mihálytól kérik Parraghék, hogy kezdjen valamit a katával

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) azt kéri a kormánytól, hogy számolja fel a kisadózó vállalkozások tételes adójával (kata) kapcsolatos visszaéléseket - írja Facebook-oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter miután tárgyalt a köztestület vezetőivel. Eszerint finomodott valamelyest a Parragh László vezette befolyásos lobbiszervezet álláspontja, Parragh nemrég még a kata megszüntetését és egy új adónem bevezetését is támogatta volna.

Varga Mihály és Parragh László Fotó: PENZUGYMINISZTERIUM

Varga azt írja, hogy kormány azért hozta létre a kisadózó vállalkozások tételes adóját, hogy alacsony összegű, kevés adminisztrációval járó, egyszerű adózási formát kínáljon a legkisebb vállalkozásoknak. Az adatok azt mutatják, hogy egyes munkaadók katás jogviszonyba kényszerítik munkavállalóikat, így elkerülik az adófizetést, ezzel az államkassza, a munkavállalók és a tisztességes adózók is rosszul járnak.

Varga már a miniszteri meghallgatásán pedzegette, hogy a kormányán hozzányúlna a katához, most is azt írja, hogy dolgoznak a szabályozás átalakításán. A cél az, hogy a háborús válságban is megőrizzék a kedvezményes adózást a legkisebb vállalkozásoknak, de a visszaéléseket felszámolják. Folytatják az egyeztetéseket - tette hozzá a miniszter. Hogy eddig mit lehet tudni a kata átalakításáról, azt Horváth Bence szedte össze ebben a cikkben.