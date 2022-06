A kormány eddig büszke volt rá, de most már nem akarja a multik egységes adóztatását

Hétfőn a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke, Bánki Erik benyújtott egy határozati javaslatot, miszerint a magyar parlament ellenzi, hogy az Európai Unió csatlakozzon a globális minimumadó bevezetéséhez.

Minden uniós tagállamnak vétójoga van az ügyben, úgyhogy ha a magyar kormány szót fogad a fideszes határozatnak, akkor a pénzügyminiszterek tanácsában Varga Mihály meg fogja akadályozni, hogy az EU 27 országa csatlakozzon a világ 137 országára kiterjedő, tervezett rendszerhez.

Minden jel szerint a kormány szót kíván fogadni a parlamenti határozatnak. Erre utal például, hogy kedd este az USA külügyminisztere kifejezetten ebben az ügyben felhívta telefonon Szijjártó Pétert, aki szerda hajnali Facebook-posztjában megírta, Magyarország kormánya szerint most nem időszerű a globális minimumadó bevezetése, és ezt el is mondta Antony Blinkennek. (Azt is elmondta neki, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 4-0-ra győzött Anglia ellen.)

Szijjártó eddig büszke volt a minimumadóra

A helyzet azért tűnik furcsának, mert tavaly októberben Szijjártó Péter még kifejezetten elégedett volt a minimumadó tervezetével. „Olyan kompromisszum jött létre a globális minimumadó ügyében, amely kezelhető a magyar gazdaság szempontjából, mindez pedig bizonyítja, hogy megéri küzdeni a nemzeti érdekért, és vállalni a vitákat” – nyilatkozta hét hónappal ezelőtt. Akkor ebben Varga Mihály is egyetértett vele: „Nagyon komoly eredményt értünk el, nyugodtan mondhatom, hogy egy magyar siker valósult meg, jól tettük, hogy az érdekeinket határozottan képviseltük” – jelentette ki a pénzügyminiszter 2021 őszén.

Sőt, a magyar kormány még az idén áprilisi EU-s pénzügyminiszteri találkozón sem jelezte, hogy bármi gondja volna a minimumadóval, amikor a téma napirendre került. A Tanácsot elnöklő francia kormány akkor azt sürgette, hogy még július előtt fogadják el a tagállamok a rendszer jövő januári bevezetését.

Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere 2022. május 22-én a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Washingtonban, Párizsban és Berlinben is akarják

A globális minimumadó az amerikai, a francia és a német kormány közös fellépésével került napirendre. Hogy a Biden-kormánynak mennyire fontos, azt jól mutatja, hogy Blinken Bánki Erik javaslatának megjelenése után egy napon belül telefonált Budapestre. A francia pénzügyminiszter korábban „az elmúlt száz év legjelentősebb nemzetközi adómegállapodásának” nevezte a tervezetet. A német kormány honlapjára pedig úgy került ki az ismertetője, mint az egyik legfontosabb nemzetközi javaslaté, amelyet Olaf Scholz kancellár még pénzügyminiszterként készített elő.

A rendszer lényege az volna, hogy a világ legnagyobb multinacionális vállalatai ne tudjanak a profitjuk 15 százalékánál alacsonyabb adót fizetni. A szabályozás az évi 750 millió euró (kb. 300 milliárd forint) feletti éves árbevétellel bíró, több országban is működő cégekre vonatkozna. Ha ezek a cégek nem fizetnek legalább 15 százalékot, köszönhetően az adóparadicsomokban ügyesen elhelyezett leányvállalataiknak, akkor a székhelyükön lévő ország adóhatósága elvehet tőlük annyi pénzt, amennyi a 15 százalékból hiányzik.

A rendszer csak akkor működhet, ha a világ országai készek együttműködni. Ezért fontos, hogy tavaly októberben sikerült az OECD szervezésében elérni, hogy a világ 137 országa elvi beleegyezését adja: csatlakozik minimumadóhoz. Ha az EU nincs benne, akkor az egész nem sokat ér.

A Fidesz eszébe jutott az „első pillér”

A Bánki Erik-féle friss magyar ellenkezésnek két hivatalos indoka van: az orosz–ukrán háború okozta infláción és gazdasági válság. A két egymással összefüggő nemzetközi jelenség miatt nem akarják a fideszes képviselők, hogy a kormány megszavazza az EU-ban a csatlakozást az új adórendszerhez.

A határozati javaslat részletes indoklásából viszont az derül ki: a fő baj azzal van, hogy a minimumadó másik pillérét még nem fogadták el a világ országai, és a két pillér bevezetésének csak egyszerre volna értelme. Ez a másik (hogy bonyolult legyen, hivatalosan „első” nevű pillér, mert erről indultak meg hamarabb a nemzetközi tárgyalások, csak még nem jutottak a végére) arról szólna, hogy a multiktól ott lehessen elvonni az adót, ahol a bevételük keletkezik. Azaz a nagy techcégek ne tehessék meg, hogy például a magyarországi bevételeik után Írországban fizetnek adót, ahogy ez a gyakorlat többükre is jellemző.

Ez a pillér az amerikai törvényhozásban akadt el, hiszen míg a második pillér alkalmat ad arra, hogy az USA-ban bejegyzett cégeket helyben adóztassák jobban, addig ez az első pillér a nem székhely szerinti országoknak lenne előnyös.

Ilyen értelemben logikus az első pillért kizsarolniuk azoknak az országoknak, amelyeknek nincsenek saját területükön bejegyzett tech óriáscégeik. A furcsaság inkább az, hogy a magyar kormány egyszer már elkötelezte magát a második pillér bevezetése mellett, és ahogy Szijjártó és Varga októberben állította, ehhez ki is alkudott saját szempontjai alapján fontos részletszabályokat.

A lengyelek áprilisban ugyanezt mondták

A váratlan magyar fordulatnak és a Bánki-féle javaslat részletes indoklásának van egy európai előzménye. A lengyel kormány idén áprilisban ugyanis egyszer már megvétózta az EU-ban a minimumadót, éppen arra hivatkozva, hogy az első pillér nélkül a második önmagában nem előnyös számára. Ez a vétó is meglepetés volt, mert tavaly ősszel – a magyarhoz hasonlóan – a lengyel kormány is elvi áldását adta a nemzetközi megállapodásra. Májusban az amerikai pénzügyminiszter személyesen utazott Varsóba, hogy meggyőzze a lengyeleket, álljanak el a vétótól, de nem járt sikerrel.

A tavaszi lengyel vétót a nemzetközi gazdasági sajtó azzal magyarázta, hogy a kormány ezzel akarja kizsarolni az EU-tól az RRF-pénzt, azaz a hozzáférést az újjáépítési alaphoz. Lengyelországnak közel 36 milliárd euró, azaz a Paks 2-re elkölteni tervezett pénz háromszorosa járna ebből az alapból, de jogállamisági problémák miatt az Európai Bizottság sokáig nem adott zöld utat a lehívásához.

Június 1-jén viszont a Bizottság kiegyezett Lengyelországgal, vagyis a pénzt – néhány Varsó által megígért feltétel teljesítése után – a kormány elkezdheti lehívni. Azóta Magyarország az egyetlen tagállam, amely nem férhet hozzá az RRF-ből neki járó támogatáshoz. Rengeteg pénzről van szó, összesen több mint 5000 milliárd forintról, amelynek egy jelentős része örökre elvész, ha legkésőbb novemberben a magyar kormány és a Bizottság nem köt hasonló megállapodást amilyet a lengyelek most júniusban elértek.

Miért fordult a minimumadó ellen a magyar kormány?

Ez az előzmény arra is utalhat, hogy a magyar kormány úgy látta, a lengyelek hatékonyan zsaroltak a minimumadó blokkolásával, ezért most kipróbálják, nekik is működik-e.

Ennek az értelmezésnek ellentmond viszont, hogy a lengyelek továbbra sem álltak el a vétótól, és a varsói pénzügyminiszter a múlt héten arról beszélt, a vétónak és az RRF-nek eleve nem volt köze egymáshoz. Bár az sem kizárt, hogy a lengyelek addig tartják csak a vétózó pozíciót, amíg az RRF-pénz a gyakorlatban nem kezd érkezni hozzájuk (egyelőre csak elvi megállapodás van róla, amelyben lengyel részről még nem teljesített feltételeket kötöttek ki a tényleges utalás elé).

Egy másik lehetséges értelmezés szerint a magyar kormány nem a saját RRF-pénze miatt csatlakozott a lengyel vétóhoz, hanem így akar Budapest Varsó segítségére sietni. 2015 óta a lengyel–magyar kooperáció hatékonyan működött az EU-ban, de az orosz–ukrán háború feszültséget keltett, mert a lengyelek ellenszenvvel figyelik az Orbán-kormány oroszbarát gesztusait. Lehetséges, hogy a magyar kormány most azt jelezte, hogy Ukrajna támogatásán kívül minden másban számíthatnak a segítségére a lengyelek, és Budapest kész egyszerre ujjat húzni Washingtonnal, Párizzsal és Berlinnel is, hogy a lengyelek ne maradjanak egyedül a küzdelmükben.

Illetve az sem kizárt, hogy a magyar kormány azt jelzi a nyugati nagyhatalmaknak, hogy képes problémákat okozni fontos nemzetközi ügyekben, ezért jobb, ha nem bántják azért, mert vonakodik újabb szankciókat érvényesíteni Oroszországgal szemben. Ilyen bántásnak minősíthetné például, ha az EU-ban büntetővámot vetnének ki az orosz olajra és gázra, amelyek vásárlásához a magyar kormány mindenképpen ragaszkodik.