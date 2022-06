Ausztria mediterrán kultúrvárosa: Graz

A két fő ok, amiért legalább egyszer látni kell Ausztria második legnagyobb városát, az az építészete és a kulturális élete. A legjobb értelemben véve bizarr és csodálatos művészeti galéria, a Kunsthall, a furcsa kápolnák, az óvárosban található barokk homlokzatok olyan változatos hangulatot adnak a városnak, ami egész Európában ritka.

Az UNESCO Világörökség részét képező óváros jól megőrzött középkori és olasz reneszánsz épületei adják meg az alapot ahhoz a kellemes mediterrán érzéshez, ami annyira jellemző Grazra. A város szíve a fő tér, azaz a Hauptplatz, és a Rathaus, azaz a városháza. Itt nemcsak a karácsonyi vásárok idején nagy a buli, de nyáron is. Innen érdemes elindulni felfedezni a várost, mondjuk úgy, hogy az ember ráfordul a fő utcára, a Herrengasséra, ahonnan kis sikátorokba kóborlhatunk be, nézegethetjük a kirakatokat, és hangulatos kávézókban pihenhetjük ki a sétát.

Kilátás Graz óvárosára Fotó: Graz Tourismus:Werner Krug

Graz óvárosa fölött emelkedik a Schlossberg. A 473 méter magas hegyre fogaskerekű vasúttal lehet feljutni, alig három perc alatt ér fel a csúcsra. Persze lehet sétálni is, nem túl kimerítő túra. Itt található Graz egyik leghíresebb látnivalója, a 28 méter magas Óratorony. Az 1561-ben épült torony az egyetlen, ami az egykor itt álló, hatalmas erődítményből megmaradt. A többi részét az 1809-es bécsi békeszerződés után lebontották.

Az egyik legérdekesebb látnivaló a Mura-sziget, amit az amerikai művész, Vito Acconci tervezett a város 2003-as Európa Kulturális Fővárosává választása alkalmából. A helyben Murinsel néven ismert különlegesség valójában persze nem sziget, hanem egy úszó platform a Mura folyó közepén. Az 50-szer 20 méteres, kagyló alakú építményt a folyó két oldalán egy-egy gyaloghíd köti össze a szárazfölddel, ami a középen található amfiteátrumhoz, valamint a kupola alatt található kávézóhoz és játszótérhez vezeti a vendégeket.

Mura-sziget Fotó: © Graz Tourismus:Harry Schiffer

Érdemes még átkelni a Mursteg-hídon (korábban Edegger Steg), ahonnan csodálatos panoráma nyílik a város leghíresebb nevezetességeire, köztük a Schlossbergre és az Óratoronyra is, illetve a Mura folyóra és a Mura-szigetre.

A hadászatért nem kimondottan rajongó turisták számára is érdekes lehet Ausztria legrégebbi és második legnagyobb múzeuma, a Universalmuseum Joanneum: itt található a világ legjelentősebb történelmi fegyvergyűjteménye. A Landeszeughaus fegyvertárában a középkori lovagok páncéljait és fegyvereit nézhetjük meg. Négy emeleten sorakozik 32 ezer kiállítási tárgy, a gyerekek általában megőrülnek érte.

Grazot sokan emlegetik Bécs kistestvéreként, de valójában sokkal bohémabb és lazább, és persze csendesebb is az osztrák fővárosnál. De bármennyire is csendes, bájos, festői hely, mivel egyetemi város pezsgő kulturális életettel, nagyon is aktív az éjszakai élet. Aki jó buliba vágyik, a legjobb, ha a diákok aktuális kedvelt bárjait, kocsmáit keresi fel.

Das Frankowitsch delikátüzlet Grazban

Kevéssé meglepő, hogy egy ilyen kulturális fellegvár gasztronómiailag is a csúcson van, igazság szerint Ausztria kulináris fővárosának tartják. Fontos kóstolnivaló a stájer sütőtökleves, aminek a tetejére helyben termelt sütőtökolajat csepegtetnek, és a verhackertes, egy sertéshúsból készült kenhető étel. Ahogy Ausztria legtöbb részén, az éttermek helyi gazdák termékeiből készült, szezonális ételeket kínálnak. Akinek szerencséje van, még a grazi Leechwald erdőben található szarvasgombát is megkóstolhatja.

Ha meg jut még rá idő, érdemes körülnézni a város környékén is. A Graz helyi hegyének nevezett Schöckl legmagasabb pontja 1445 méteren van, de nemcsak azoknak szuper választás, akik túrázni vagy bringázni akarnak. A hegyről számos szórakoztató legenda kering, például hogy boszorkányok élnek rajta, akik jégesőt hoznak rá. Ez régen olyan masszívan élt az emberek fejében, hogy amikor rossz idő közelgett, a gazdák kaszákat, sarlókat és vasvillákat dobáltak ki a pajtákból, hogy elűzzék a boszorkányokat és ezzel a rossz időt. Szerencsére ma már a tudomány felé fordultak, és jégesőhálóval védik kertjeiket.

Biciklizés Frohnleitenben Fotó: © Erlebnisregion Graz:Tom Lamm

Szintén jó móka a Kessellfall-szurdok, ami hiába olyan vadregényes, simán mehetünk gyerekekkel is. Elképesztő vízesések mellett haladhatunk el teljes biztonságban. Ha meg zöldre vágyunk, de kevesebb az energiánk, irány a Grazhoz közeli Nova termálfürdő.

Sok pénzt spórolhatunk, ha megvesszük a Graz kártyát: van belőle 24, 48 és 72 órás változat. Ezekkel ingyen utazhatunk buszon, vonaton vagy villamoson, és rengeteg látnivaló ingyen látogatható.