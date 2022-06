Gyanús összefonódásokat talált Hadházy Ákos Rogán Antal kabinetfőnöke és a végrehajtóktól ingatlant vásárló cég között

A korrupció gyanúja miatt előzetesben lévő Schadl György ügye hívta fel a figyelmet arra, hogy a Végrehajtói Kamara elnöke és Nagy Ádám, Rogán Antal kabinetfőnöke útjai időnként összefutnak. Legyen szó egyetemi vizsgákról vagy ingatlanügyekről.

Az utóbbi vonalon talált újabb érdekes szálat Hadházy Ákos. De itt fontosak az előzmények is.

Az ellenzéki politikus derítette ki még januárban, hogy Rogán kabinetfőnökének cége vette meg a Végrehajtói Kar több százmilliós budapesti irodaházát tavaly októberben. Nem kis ingatlanról van szó, a Szegedi út 35–37. alatti iroda 1800 négyzetméteres. Azt nem árulták el, hogy mennyiért vette meg Nagy Ádám cége, a Nadan az irodaházat, de több százmillió forint lehetett az ár. A Nadan azt állította, kölcsönből és a cég bevételeiből fedezték a vásárlást. (A 2019 végén alapított Nadan teljes árbevétele 2020-ban 58 millió, 2021-ben 99 millió forint volt. A cégnek a nemrég közölt mérlege szerint tavaly 163 millió forinttal nőttek a kötelezettségei. A másik oldalon a tárgyi eszközöknél is növekedés volt, plusz 239 millió 2020-hoz képest. Ez lehet például a Szegedi úti ingatlan miatt is.)

Balról jobbra: Rogán Antal az akkori feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával és Nagy Ádámmal a Gundel étterem előtt 2014 májusában Fotó: 444

A végrehajtók nemcsak a Szegedi úti irodaházat adták el, hanem a Váci úti volt lóvasúti indóházat is. A HVG még márciusban írta meg, hogy a tulajdoni lap tanúsága szerint a 638 négyzetméteres épület 2021 végén került át a Lóvasút Indóház Szolgáltató Kft. kezéből (amiben többségi tulajdonos a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, de számos végrehajtó közvetlenül is tulajdonos benne) a Monk Property Kft.-hez. Akkor még csak annyit lehetett tudni a vásárlóról, hogy a veresegyházi Lotharidesz Balázs cége. (Januárban a NAV végrehajtást indított a cég ellen, ez áprilisban lezárult.)

Ezt a Váci úti ingatlant vette meg a Monk Property Kft. tavaly év végén a végrehajtóktól Fotó: Google Street View

Hadházy ugyanakkor számos gyanús összefonódást talált Rogán kabinetfőnökének cégei (Nadan és Asztalkultúra Kft.) és Lotharidesz cégei (Monk Property Kft. és Monk Solutions Kft.) között.

Ugyanazt a könyvelőt fizeti Nagy Ádám és a veresegyházi Lotharidesz.

Nagy Ádám adott székhelyhasználati jogosultságot egy budapesti címre a Monk Solutions-nek 2017-ben.

Ugyanaz az ügyvéd járt el Nagy Ádám cégeinek és Lotharidesz cégeinek az ügyében.

Ez utóbbi igazán vicces helyzetet is teremtett. Az ügyvéd ugyanis Nagy Ádám (a nem ingatlanos, hanem lakberendezős) Asztalkultúra nevű kft.-jének fejléces papírján adott be a Lotharidesz cégének törzstőkéjéről szóló dokumentumot még 2017-ben.

A végrehajtók nemcsak eladtak egy Váci úti ingatlant a veresegyházi cégnek, de Hadházy szerint a kar bérel is irodát a Monk Property Kft.-től, „egy exkluzív, Hermina úti irodaházban (a Liget sarkán, néhány méterre a Széchenyi Fürdőtől) három emeletet”. Mint Hadházy írja, „többek között itt van a »Panasziroda« (ahova viszont halandó be nem teheti a lábát, mert csak elektronikus úton lehet panaszt benyújtani)”.

Nagy biznisz

Nemcsak Rogán kabinetfőnöke, hanem az apja is ingatlanban utazik. Sőt, Rogán Antal propagandaminiszter éppen tőle bérli azt a Csalán úti lakást, ahová a válása után költözött. De ugyanúgy Nagy Ádám apja volt az is, aki a válás után 143 millió forintért megvette Gaál Cecília balatoni nyaralóját. A Nagy család ingatlan-porfóliója akkor is bővült, amikor Nagy Ádám felesége megszerzett egy 131 négyzetméteres önkormányzati lakást az V. kerületi Mérleg utcában, amihez a hitelt maga az önkormányzat biztosította. (2006 és 2014 között Rogán Antal volt a Belváros polgármestere.) Ennyi összefonódás után már az sem meglepő, hogy