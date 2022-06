Már 6 majomhimlős van az országban

Hatra emelkedett a magyarországi majomhimlős fertőzöttek száma – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Az NNK azt írta, az új fertőzött egy 37 éves Somogy megyei férfi és egy 39 éves meg egy 33 éves budapesti férfi. Mindhárman majomhimlőre utaló tünetekkel keresték fel a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatót.

A szakrendelők az eljárásrendnek megfelelően mintát vettek, amiket beküldtek a Nemzeti Népegészségügyi Központ veszélyes kórokozókkal foglalkozó Nemzeti Biztonsági Laboratóriumába, ahol igazolták és megerősítették a majomhimlő-fertőzést.

Illusztráció: Kateryna Kon/Science Photo Library via AFP

A betegek általános állapota kielégítő, a kórházi kezelés szükségessége egyik esetben sem merült fel. A fertőzöttek otthon vannak elkülönítve.

A területileg illetékes járványügyi hatóságok elkezdték a járványügyi vizsgálatokat, folynak a kontaktkutatások.

Ezzel hatra emelkedett a Magyarországon igazolt majomhimlős esetek száma, mindannyian 20 és 40 év közötti férfiak.

Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy aki majomhimlőgyanús tüneteket észlel magán, mielőbb forduljon orvoshoz.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kedden bejelentette, hogy az egészségügyi világszervezet a vírus átnevezésén dolgozik, mert – miközben világszerte egyre több a megbetegedés, és egyre többen találkoznak a betegséggel – a vírus elnevezése több kutató szerint is „megbélyegző és rasszista”. (via MTI)