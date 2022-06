Tóth Gabi elénekli: A 100. Magyar Derby himnusza

„Megszületett a 100. Magyar Derby himnusza. Fantasztikus érzés, hogy én énekelhetem. Még soha nem íródott dal a derbyre, talán még Európában is egyedülálló, így külön megtisztelő számomra, hogy részese lehetek. Itt és most, ti is láthatjátok, hallhatjátok. Fogadjátok szeretettel az új dalomat, a derby himnuszát!” - írta Tóth Gabi Facebookon.

Eeeeez ííííiiiiíííítt aaaaaz.