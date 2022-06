A kukoricapehelytől a maszturbáláson át a státuszszimbólumot jelentő körülmetélésig

Május végén Wisconsin államban egy kisebb csoport fehér kezeslábasban, vörös festékkel az ágyékukon tüntetett a körülmetélés ellen ami szerintük gyerekbántalmazásnak számít.

A tüntetés szervezője úgy fogalmazott, ők sem akarták volna, hogy egy ilyen „erőszakos cselekményt hajtsanak végre” rajtuk, amikor még „túl fiatalok voltak ahhoz, hogy megvédjék magukat”. Az Egyesült Államokban már az 1800-as években is voltak körülmetélésellenes mozgalmak, de aktívabban a hetvenes évek óta léteznek. A körülmetélést támogatók szerint a fityma eltávolításával egy sor fertőzést és betegséget meg lehet előzni, ezt azonban a csecsemőkori körülmetélést ellenzők megkérdőjelezik, és főként azt kifogásolják, hogy az újszülötteket beleegyezésük nélkül vetik alá ennek az eljárásnak. Szerintük a körülmetélés egészségügyi kockázatokkal is járhat, később negatív hatással is lehet a szexuális életre, az újszülötteknek pedig leginkább az emberi jogaikat sérti.

„Egészségügyi előnyei meghaladják a kockázatokat”

Egy 2015-ös brit felmérés szerint egyébként nem találtak összefüggést a férfiak körülmetélése és a rosszabb szexuális élet között, és „a körülmetélt férfiak ugyanolyan valószínűséggel számoltak be szexuális nehézségekről, mint a körülmetéletlenek”. Egy 2012-es dán felmérés során is arra jutottak, hogy a körülmetélt férfiak csak kis mértékben számoltak be arról, hogy orgazmusproblémáik lennének: 95-ből 10 férfi, vagyis kicsivel több mint 10 százalék mondta azt, hogy gyakori nehézségei vannak, szemben a körülmetéletlen férfiakkal, ahol 1094 férfi közül mindössze 63, vagyis alig 6 százalék mondta azt, hogy problémái vannak. Ugyanebből a felmérésből derült ki az is, hogy a megkérdezett körülmetélt férfiaknak 15 éves koruk óta több szexuális partnerük volt, bár az nem derült ki, hogy van-e összefüggés.