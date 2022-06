Az oroszok minden erejét leköti Szeverodoneck ostroma

Ha az ukrán hadsereg terve Szeverodoneck védelmével az orosz csapatok lekötése, márpedig más értelme nem nagyon lehet, akkor az működni látszik. Az Institute for the Study of War (ISW) legfrisebb elemzésében az ukrán védelmi minisztérium szóvivőjére, Olekszandr Motuzjanikra hivatkozva arról ír, hogy az oroszok éppen tankokat, pszh-kat, szállító járműveket vonnak össze Luhanszk megszállt részén Sztarobilszknél, Szeverodonecktől negyven kilométernyire.

Ukrán katonák egy orosz tüzérségi támadásban megsemmisült rakátépületnél Liszicsanszkban. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

A közösségi médiás beszámolók szerint ezek mellett tüzérségi eszközöket is átcsoportosítottak ide, ráadásul a harkivi frontról, pedig annak az északi részén éppen visszább próbálnák szorítani az ukrán erőket az államhatártól, a keleti arcvonaluk ellen pedig a jelek szerint az ukránok ellentámadásra készülnek Szlovjanszk felmentésére. De erről majd később, előbb nézzük, mi a helyzet Szeverodoneckben, a háború eddigi legnagyobb csatájában.

A helyzet az, hogy bár az oroszok erőik javát ide, Szeverodoneck és Liszicsanszk bevételére összpontosították, érdemi eredményeket pénteken se tudtak felmutatni. Az ukrán vezérkar jelentése szerint erőik Szirotinéban és Metolkinéban, Szeverodoneck két déli elővárosában is visszaverték az orosz támadásokat, illetve továbbra is tartják az Azot műtrágyagyár hatalmas ipartelepét.