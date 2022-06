Hegyekben állnak az elkavart csomagok a Heathrow-n, London legnagyobb repterén

Még az ellenségeimnek se kívánnám, hogy a londoni Heathrow nemzetközi reptér csomagkezelői keverjék el a poggyászukat. Hogy miért? Egy kép ezer szóval is felér:

Az elkavart poggyászokból képzett kisebb domb még fényképen is siralmas látvány, hát még mozgóképen:

A több száz, vagy hát kockáztassuk meg, több ezer elhagyott bőröndről kinek mi jut eszébe. Vannak, aki hegyként, mások poggyászszőnyegként jellemezték a látványt. A képeket amúgy nem sokkal azután rögzítették, hogy a reptér vezérigazgatója "kisebb" fennakadásokról beszélt. Később ezt arra a beismerésre módosították, hogy "vannak problémák", ami még az úri angolra jellemző elbagatellizáláson (understatement) belül is külön kategóriának tűnik.

A kisebb fennakadások a valóságban nem órákat, hanem napokat jelentenek, ennyi ideig is eltarthat, amíg valaki hozzájut elkevert poggyászához. A reptér vezetői most két napra becslik a káosz felszámolását, amit a csomagkezelő rendszer "technikai gondjaira" fogtak. melyeket állításuk szerint időközben már megoldottak.

"Az életemben nem láttam még ilyet" - mesélte a Sky News védelem- és biztonságpolitikai szerkesztője, Deborah Haynes saját webszájtjának azután, hogy maga is tanúja lehetett a kavalkádnak. Elbeszélése szerint az illetékesek ábécésorrendbe próbálták rendezni az elkavarodott csomagokat, ami szerinte "eposzi vállalkozásnak" tűnt. (Via The Daily Mail)