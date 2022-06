Nyomkövetőt tennének a menedékkérők egy részére Nagy-Britanniában

Kiutasításra ítélt menedékkérőket látna el nyomkövetővel a brit belügyminisztérium. A kormány állítása szerint a 12 hónapos kísérleti program célja, hogy kiderüljön, ezzel a módszerrel könnyebb-e kapcsolatot tartani az érintettekkel, és vajon hatékonyabbá teszi-e az ügymenetüket.

Olyan nagykorú menedékkérőket céloznak, akik a kormány megfogalmazása szerint „veszélyes vagy szükségtelen” útvonalakon, jellemzően csónakokban vagy kamionok hátuljában jutottak Nagy-Britanniába, írja a BBC. Ellenőriznék azt is, mennyien szöknek meg közülük. A nyomkövetővel ellátott embereket kijárási tilalom alá vonhatják, és ha nem működnek együtt, börtönbe csukhatják őket, illetve büntetőeljárást indíthatnak ellenük.

A belügy által kiadott útmutató szerint a menedékkérőkkel dolgozó esetfelelősök dolga felmérni, hogy a nyomkövető súlyosan károsítja-e az illető fizikai és mentális egészségét, netán bántalmazás vagy modern rabszolgaság áldozata-e. Kiemelik, hogy ez önmagában még nem akadálya a nyomkövető használatának.

Boris Johnson brit miniszterelnök Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Enver Solomon, a brit Menekültügyi Tanács vezetője borzalmasnak nevezte, hogy a kormány „bűnözőként kezeli a háború, vérontás és üldöztetés elől menekülő férfiakat, nőket és gyerekeket”. Szerinte amellett, hogy ez a „drákói” intézkedés semmiféle együttérzést nem mutat a sérülékeny emberekkel kapcsolatban, még csak arra sem lesz alkalmas, hogy elriassza azokat, akik menedéket keresnek az Egyesült Királyságban.

A BBC szerint első körben valószínűleg azok a menedékkérők kapnak majd nyomkövetőt, akiket kedden Ruandába utaztattak volna, de végül sikerrel támadták meg a döntést az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

London áprilisban jelentette be, hogy új migrációs és gazdaságfejlesztési egyezményt kötött Ruanda kormányával. E megállapodás alapján mindazokat, akik illegálisan lépnek be brit területre, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba. Azóta az ENSZ is jogsértőnek találta a tervet.