A zöldpárti miniszter a szénerőművek beröffentését tervezi Németországban, hogy maradjon elég gáz télre

Biztonsági intézkedéseket tervez a német gazdasági miniszter a télre az Oroszországból érkező gázmennyiség csökkenése miatt. A Gazprom csütörtök hajnalban csökkentette jelentősen az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül küldött gáz mennyiségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a német Uniper 25 százalékkal, a második legnagyobb vevő, az olasz Eni 15 százalékkal kap kevesebb gázt, mint ami a szerződésekben szerepel – pedig a rubelfizetésbe is belementek.

Olaf Scholz kancellár és Robert Habeck gazdasági miniszter Fotó: MICHAEL SOHN/AFP

Most a dpa hírügynökség bemutatott egy dokumentumot a zöldpárti Robert Habeck terveiről, ezek szerint a takarékoskodás és a készletek emelése érdekében csökkentenék a gáz mennyiségét az áramtermelésben és az iparban. Ehhez a szövetségi kormány 15 milliárdos támogatást adna. Ezzel egy időben pedig több szénerőművet üzemelnének be. „Csökkenteni kell a gázfogyasztást, több gázt kell betenni a tárolókba, különben télen nagyon szűkös lesz – mondta a miniszter a dokumentum szerint. Még nyáron kialakítanának egy olyan gázaukciós modellt is, ami arra ösztönözné az ipari felhasználókat, hogy gázt takarítsanak meg.

A német gáztározók töltöttségi szintje jelenleg 56,7 százalékon áll, a német kormány októberig ezt 80, novemberre 90 százalékra növelné. Hasonló lépésekre készül az olasz kormány is, amely szintén kevesebb orosz gázt kap a vártnál.(Süddeutsche Zeitung)