Orosz gáz nélküli téltől tartanak az olaszok

Az olaszországi gáztározók feltöltöttsége jelenleg 54 százalékos, ezt októberig 70-80 százalékra kell növelni annak érdekében, hogy a téli csúcsidőszakokban ne keletkezzenek gondok. Erről egy bolognai konferencián beszélt Claudio Descalzi, az Eni energiaipari nagyvállalat első embere. A La Repubblica által szervezett eseményen a vállalatvezető azt mondta, Olaszország a diverzifikációnak köszönhetően akkor is képes „túlélni” a telet, ha az oroszok felhagynak a gázszállítással.

Jelenleg az olaszok naponta 30 millió köbméterrel kevesebb gázt kapnak a Gazpromtól, más piacokról azonban akár 40 milliót is be tudnak szerezni, növekszik például a szállítás Algériából. Descalzi szerint más országokkal is fokozni kell az együttműködést, ezzel együtt elképzelhető, hogy valamifajta korlátozásokra fel kell készülni. „Európának és Olaszországnak megvannak a lehetőségei arra, hogy meghozzák a megfelelő döntéseket a gázválsággal kapcsolatban” – mondta a vállalatvezető.

A héten derült ki, hogy az Olaszországba irányuló gázszállítást felére csökkenti a Gazprom. Moszkva az elmúlt hetekben csökkentette vagy teljesen leállította a gázszállítást több Európai Uniós országba is, mivel azok szankciókat vezettek be Oroszországgal szemben.

A Gazprom szerdán 15, csütörtökön 35 százalékkal vette vissza az olasz szállításokat. A cég hivatalosan a vezetékek karbantartási problémáival indokolta a szállítások csökkenését. „Németország, mi és mások is úgy gondoljuk, hogy ezek hazugságok. Valójában úgy használják a gázt, mint a gabonát: politikai zsarolásra” – mondta akkor Mario Draghi olasz miniszterelnök.