Alkotmányosnak ítélte egy japán bíróság a melegházasság tilalmát

Nem sérti a japán alkotmányt az azonos neműek házasságának tilalma, határozott az oszakai körzeti bíróság. A döntés komoly megrázkódtatást jelent a melegjogi aktivistáknak, pláne azután, hogy tavaly egy másik körzeti bíróság Szapporóban alkotmányellenesnek minősítette a melegházasságok tilalmát.

Az oszakai pert kezdeményező meleg párok. A bíróság elutasította keresetüket, bár azt is megjegyezte, hogy érdemes volna társadalmi vitát folytatni a kérdésről, és lehetne olyan rendszert is alkotni, amiben a meleg párok érdekeit is elismerik. Fotó: NAOYA AZUMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A japán alkotmány amúgy a házasságot "mindkét nembeli" pár kapcsolataként határozza meg. Japán az egyetlen a világ hét legfejlettebb gazdasága közül, ahol nem engedélyezett a melegházasság. A japán közvélemény a kutatások alapján amúgy támogatná a melegházasságot.

Bizonyos japán helyhatóságok, így például a tokiói amúgy már ún. partnerségi igazolásokat ad ki a meleg pároknak, hogy segítse őket a közös ingatlanbérlésben, vagy abban, hogy a kórházban látogathassák egymást.

Oszakában három meleg pár kezdeményezett eljárást az ügyben, de a bíróság elutasította a melegházasság alkotmányellenességéről szóló panaszukat, és egymillió jenes (2,8 millió forintos) kárigényüket is, amit az igazságtalan megkülönböztetés miatt kértek.

A bíróság mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy Japánban nem zajlott elégséges társadalmi vita a melegházasságról, így "lehetséges volna új rendszert is alkotni", melyben már elismernék az azonos nemű párok érdekeit is. "Az egyéni méltóság szempontjából mondhatjuk, hogy szükséges belátni, milyen hasznokkal járna az azonos nemű pároknak, ha kapcsolatukat hivatalosan is elismernék" - írta véleményében a bíróság. (Via BBC)