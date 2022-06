Az ukránok egyharmada elmenekült otthonról

Napi összefoglaló az ukrajnai háború legfontosabb eseményeiből.

Diplomáciai szempontból fontos, Zelenszkij elnök szerint egyenesen „történelmi jelentőségű” hét következik Ukrajna számára, mivel az európai uniós kormányfők is rábólinthatnak az ország uniós tagjelöltségére. Zelenszkij arra számít, hogy az oroszok intenzívebben fognak támadni a következő napokban, demonstratív jelleggel.

Zelenszkij elnök Mikolajivban 2022. június 18-án. Fotó: HANDOUT/AFP

Válogatás nélkül pusztító fegyverek, gyenge légierő

A New York Timesnak köszönhetően újabb bizonyítékaink vannak arra, mennyire brutális és embertelen stratégiát alkalmaz az orosz hadsereg Ukrajnában. Háborús fényképek elemzésével több mint kétezer lőszert azonosítottak, amelyek jelentős részével nem lehet precízen célba venni egy-egy stratégiailag fontos létesítményt, viszont nagy tömegben okozzák civilek halálát és rombolnak le iskolákat, lakóházakat. Több fegyvertípust találtak, elsősorban kazettás bombákat, amelyek használatát nemzetközi szerződések tiltják, pont azért, mert leginkább válogatás nélküli pusztításra alkalmasak. (A kazettás bomba esetében Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok nem írta alá a tilalomról szóló egyezményeket.)

Zelenszkij vasárnap esti videóüzenete szerint az ukránok továbbra is kitartanak a keleti front nagyobb városaiban, többek közt Szeverodoneckben és Liszicsanszkban. Előbbi nagy részét már az oroszok ellenőrzik, de Szerhij Gajdaj luhanszki kormányzó szerint hazugság az az orosz állítás, miszerint az egész várost elfoglalták volna.

Ahogy a brit védelmi minisztérium napi jelentése is írja, az oroszok a hétvégén is elsősorban a Donbász középső részére koncentráltak. Ez részben ugyan légitámadásokat jelent, de az oroszok összességében képtelenek voltak tartós légifölényt kialakítani a háború elindítása óta.

A britek szerint a levegőben is azért kevéssé hatékonyak, amiért a szárazföldön: az elmúlt években inkább a felső vezetés lenyűgözése volt a cél, ahelyett, hogy igazán modern szervezeti kultúrát alakítottak volna ki a hadseregben, és a viszonylag feljett fegyverek beszerzése mellett a katonák fejlesztésére is figyeltek volna. A légierő gyengesége miatt még nagyobb teher hárul a szárazföldi haderőre, ahol az erőforrások is gyorsabban apadnak.

Egy rakéta maradványai Harkivban, amivel valószínűleg kazettás bombát lőttek ki Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Közben az Oroszország által 2014-ben annektált Krím oroszpárti vezetője azt állítja, Ukrajna rakétákkal lőtte a félsziget partján levő olajfúró tornyokat.

Menekülők

Június 20-a a menekültek világnapja. Közel négy hónap telt el azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az ENSZ becslése szerint mostanáig az ukránok több mint egyharmada kényszerült elhagyni otthonát. Hétmillióan menekültek az országon belül, és ötmillióan mentek külföldre.

Bár Kijevben és környékén egyre többen térnek haza az orosz katonák kivonulása óta, az ország keleti részén sokan csak most kezdenek összepakolni.

Az ENSZ szerint 13 millióan lehetnek, akik a lerombolt utak és hidak, a pénzhiány vagy a túlságosan kockázatos harci helyzet miatt nem tudnak elmenekülni.

Menekültek állnak sorba a lengyel határnál, még márciusban Fotó: DAVIDE BONALDO/Controluce via AFP

Dmitrij Muratov, a Putyin-rezsim által ellenségnek tekintett orosz újságíró elárverezi Nobel-díját, a befolyt pénzből pedig a háború elől menekülő ukrán gyerekeket segíti. Múlt hónapban azt mondta: ha a menekültek számát nézzük, nem helyi konfliktus, hanem a harmadik világháború zajlik.

Olaj

Miközben az Európai Unió fogcsikorgatva próbál lejönni az orosz olajról, a kínai cégek egyre szívesebben veszik olcsósága miatt. Soha korábban nem érkezett annyi olaj Oroszországból Kínába, mint májusban, így már nem Szaúd-Arábia az ország legnagyobb beszállítója.

Szimbólumok

Miközben Oroszországban „Zelenszkij könnyei” néven dobtak piacra vodkát, az ukrán védelmi miniszter szétlőtt orosz tankokat állítana ki Európa nagyvárosaiban. Egy lengyel lapnak azt nyilatkozta, Varsóba, Berlinbe, Párizsba, Madridba és Lisszabonba vinnék el a roncsokat.

