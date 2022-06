Gyerekeket hálózott be, emiatt örökre kitilthatják a DC filmes univerzumából

Az elmúlt hónapokban többször is letartóztatták Ezra Miller hollywoodi színészt. A vád szerint tizenévesek gyerekeket zaklatott és hálózott be, random idegeneknek esett neki, egy alkalommal pedig egy párt a saját lakásán fenyegetett meg azzal, hogy eltemeti őket.

Ezra Miller a 2019-es Met-gálán Fotó: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ezra Miller 29 éves, neve a fentieken túl a Legendás állatok-filmekből és az Igazság-ligája filmekből lehet ismerős, és elviekben jövőre mutatják be az ő főszereplésével a Flash című filmet. A találgatások szerint azonban a Warner már a szakítását tervezi a színésszel, és Millert örökre kirakhatják a DC filmes univerzumából.

Egyszerű lenne az elején kezdeni, de miután az elmúlt hónapokban kicsit összesűrűsödtek Miller rendőrségi ügyei, koncentráljunk először arra, hogy mi a jó élet történik mostanában ezzel a nagyon híres és minden szempontból nagyon fura 29 éves színésszel.

Rendbontás, testi sértés, agymosás

Március végén Millert zaklatásért és rendbontásért tartóztatták le Hawaiin egy karaokebárban, ahol állítólag trágárságokat kiabált, illetve kikapta a mikrofont egy fiatal nő kezéből, majd nekiesett egy dartsozó férfinak. A TMZ beszámolója szerint a hely tulaja többször is kérte Millert, hogy nyugodjon meg, de a rendbontásból végül letartóztatás lett, a színészt később viszont 500 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték.

Három héttel később újra letartóztatták, akkor újabb testi sértésért. Szintén a TMZ beszámolója szerint Miller annyira felhúzta magát azon, hogy megkérték, távozzon barátja lakásából, hogy állítólag eldobott egy széket, ami homlokon talált egy 26 éves nőt.

Ebben az időben nyújtott be távoltartási végzést Miller ellen egy hawaii házaspár is, akik azt állítják, hogy miután egyikőjükkel megismerkedett a színész, berontott a hálószobájukba, és megfenyegetőzött, hogy eltemeti őket, illetve állítólag ellopta a hitelkártyáikat és az útleveleiket.

Júniusban aztán újra tele voltak a bulvárlapok Miller nevével, miután egy 18 éves aktivista szülei szintén távoltartási végzést nyújtottak be a színész ellen, azt állítva, hogy Miller behálózta a gyereküket, akit drogokkal is befolyásol. Úgy tudni, hogy Miller és Tokata Iron Eyes, a 18 éves sziú (lakota) indián aktivista már együtt is éltek 2021 december óta, a családdal pedig még hat évvel korábban ismerkedett össze a színész egy tüntetésen, amikor a gyerek még csak 12 éves volt. A szülők állítása szerint Miller régóta tartotta a kapcsolatot a gyerekükkel, akit 14 éves korában a Legendás állatok londoni bemutatójára is magával vitt. A szülők szerint később Miller meggyőzte őket, hogy a gyereket küldjék egy a massachusettsi Simon's Rockban működő iskolába, a tandíjat pedig majd Miller fizeti egy alapítványon keresztül.

Az általuk benyújtott papírok szerint Miller alkoholt, illetve LSD-t, marihuánát és ketamint is adott a gyereküknek, akit állítólag fizikailag is bántalmazott. A szülők 2021 decemberében látogatták meg gyereküket, miután kiderült, hogy kirúgták az iskolából. A szülők szerint a gyerekük ekkor már együtt élt Millerrel, aki elvette tőle a jogosítványát, a kocsikulcsát és a bankkártyáját. A beadvány szerint a szülők ekkor látták, hogy a gyerek testén zúzódások vannak, emiatt hazavitték magukkal, de Tokata Iron Eyes elmenekült szüleitől, New Yorkba, hogy találkozzon Millerrel. A szülők szerint a gyerekük azóta is Millerrel van, és úgy vélik, hogy ott lehetett Hawaiin is, amikor Millert letartóztatták.

Ezra Miller 2017-ben, Fotó: ROBYN BECK/AFP

A fiatal aktivista – aki egyébként Tokata Iron Eyes néven született, de már a Gibson Iron Eyes nevet használja, és Millerhez hasonlóan queerként azonosítja magát – a Cut cikke szerint Instagramján cáfolta szülei vádjait és a Millerről szóló híreket. Írásában azt állította, hogy Miller segített neki egy barátja elvesztése után, és a színész „csak szeretetteljes támogatást és felbecsülhetetlen védelmet” nyújtott neki. Emellett szülei viselkedését „érzelmi és pszichológiai manipulációnak”, a rendőrség bevonását az ügybe pedig „idő- és erőforrás pocsékolásnak” nevezte.

Gibson Iron Eyes szülei a People magazinnak azt mondták, nem feltétlenül hiszik el, hogy a bejegyzést valóban a gyerekük írta, mert abban sem biztosak, hogy a gyereknek egyáltalán hozzáférése lett volna a saját telefonjához, nemhogy az Instagramjához. Szerintük Miller „agymosást végzett” a gyerekükön, és a színész „érzelmileg bántalmazó” módon, illetve „szektaszerűen” viselkedik. Gibson Iron Eyes – aki az Instagramon viszont még mindig Tokata néven fut – egy videóban cáfolta mindezt, és azt mondta, a nyilatkozatait ő maga írta és mondta, és senki más nem kezeli a fiókját. Hozzátette azt is, hogy most egyébként valóban nincs telefonja, de „személyes meggyőződésből”.

„Ő egy felemelkedett lény”

A hétvégén újabb szülő jelentkezett, aki azt állítja, hogy Ezra Miller zaklatta őt és 12 éves gyerekét. A nő ideiglenes távoltartási végzést kapott a színésszel szemben, az NBC beszámolója szerint a végzést azért adták ki azonnal, mert a bíróság megállapította, hogy „a zaklatás közvetlen veszélye áll fenn".

A nő beszámolója szerint februárban találkoztak először Millerrel, aki először barátságosnak tűnt, majd hamar gyanús lett a színész és a gyerek kapcsolata. A színész ajándékokkal halmozta el a gyereket, még egy lovat is adott neki, és még azután és folytatta az ajándékozást, hogy a gyerek visszautasította. A színész ezután állítólag megfenyegette az anyát, és a Junkee cikke szerint „helytelen viselkedést tanúsított a gyerekkel szemben”, akire az anya megfogalmazása szerint Miller „rá volt kattanva”. A Daily Beast cikke szerint a nő azt állítja, hogy amikor Miller náluk volt, és a gyerekéhez közeledett, a színész golyóálló mellényt viselt, és később megtudták, hogy fegyver is volt nála. A kérdéses estén nemcsak az anya és gyereke volt ott Millerrel, de a nő szomszédja is, aki szerint Miller üvöltözött velük és fenyegetőzött is a fegyverét mutogatva, majd a 12 éves gyerekre nézve állítólag azt mondta az anyának: „Sokat beszélgettem a gyerekével, és nagyon sok ereje van. Egy ponton rá fog jönni, hogy már nem tudja őt irányítani. Ő egy felemelkedett lény, és szerencsés lenne, ha valaki olyan vezetné őt, mint én”.

Ezra Miller 2018-ban, a Legendás Állatok párizsi bemutatóján. Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Majd Miller állítólag az anyához fordult, azzal vádolva őt, hogy boszorkány és vámpír. A Daily Beast cikke szerint a gyerek is megszólalt az ügyben, aki szerint Miller furcsán vonzódott hozzá, dicsérte a ruháját és a stílusát, ami „nagyon kellemetlen volt”, és emiatt „félt a közelében lenni”, pláne miután a színész kiabált az anyjával. Az anya és a szomszéd szerint Miller egyébként valószínűleg be volt drogozva, bár ezt csak arra alapozzák, hogy úgy látták, ki voltak tágulva a pupillái.

Miller az eset után bocsánatot kért kirohanásáért, és később többször is meglátogatta a családot, akiket többször is zaklatott. Amióta Gibson Iron Eyes szüleinek története bekerült a hírekbe, Miller teljesen felszívódott.

A Junkee cikke szerint a történtekre Miller Instagram-sztorikban reagált, amik egy napon belül törlődtek, de azóta a színész az egész Insta-proflját törölte.

Gibson Iron Eyes ügyében július 12-én tartják a bírósági meghallgatást, a szülők június 7-én csak egy ideiglenes végzést kaptak, amely szerint Miller nem léphet kapcsolatba a gyerekükkel, és a család lakóhelyét sem közelítheti meg.

A Warner Bros. ebben az ügyben nem tud nyerni

Ezra Miller egyébként 2012-ben comingoutolt queerként, majd 2018-ban már úgy fogalmazott, hogy nemcsak nőként vagy férfiként nem tudná definiálni magát, de valójában emberi lényként sem. 2018-ban egy a Playboynak adott interjúban kifejtette, hogy nem neki való a monogámia, és egy polycule-nak nevezett, szexuális partnerekből álló csoport tagja.

Az első botránynak nevezhető, furcsa alakítása 2020 áprilisában Reykjavikban volt: egy izlandi rajongójához odament és azt kérdezte tőle: „Verekedni akarsz? Ezt akarod?” Majd miután a nő próbált viccesen felkészülni a verekedésre, Miller a torkánál fogva megragadta őt és a földre kényszerítette. Az esetről felvétel is készült, Millert rendőrök vitték el a helyszínről.

Hogy mi lesz Ezra Miller színészi karrierjével, az a fentiek után már szinte mellékesnek tűnik, de azt érdemes megjegyezni, hogy a Flash című filmet készítő stúdió egyik név nélkül nyilatkozó dolgozója szerint a Warner Bros. ebben az ügyben „nem tud nyerni”. Most csak abban reménykednek, hogy a botrány, pontosabban most már botrányok még a film bemutatója előtt csillapodnak.

A Deadline szerint azt pletykálják, hogy ha Miller ezentúl visszafogja magát, és egyetlen újabb botránya sem lesz, a stúdió akkor is lecseréli. A jövőre bemutatandó Flash filmbe viszont már belepumpáltak 200 millió dollárt, ezért egyelőre azon izgulnak, hogy annak milyen lesz a fogadtatása, és mit művel még addig Ezra Miller.