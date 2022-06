Megindultak az ukránok Zaporizzsjában

Ukrán katona egy gyerekbiciklivel szórakozik Liszicsanszkban a tüzérségi támadások szünetében. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Bár hatalmas véráldozatokkal jár, beválni látszik az ukránok stratégiája, vagyis az, hogy az ukrán szempontból inkább csak szimbolikus jelentőségű Szeverodonecknél kötik le az orosz hadsereget. Mert míg az oroszok szinte minden erejüket itt, a front legkeletibb csücskében vetik be, az ukrán hadsereg Herszon után Zaporizzsjában is ellentámadásba lendült. Ez utóbbira az adott lehetőséget, hogy az oroszok a herszoni frontot csak a zaporizzsjai rovására tudták megerősíteni.

Közben Szeverodonecknél hiába vetnek be az oroszok szinte minden rendelkezésükre álló erőt, a várost továbbra sem sikerült teljesen az ellenőrzésük alá vonni. A tüzérségi fölényük ugyan hatalmas, de gyalogsági alakulataik nincsenek kellő mértékben feltöltve, így nem tudnak élni az előnnyel, vélik az Institute for the Study of War (ISW) elemzői. A házról házra, utcáról utcára folyó harcokban pedig bizonyosan ezek a feltöltetlen alakulatok is további súlyos veszteségeket szenvednek.