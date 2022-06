Olyan erotikus képet villantott Orbánról a Nemzeti Sport főszerkesztője, hogy iskolákban talán tilos lenne bemutatni

Igen ritka műfajú, különleges írással jelentkezett az általa főszerkesztett Nemzeti Sportban Szöllősi György, a Puskás Akadémia egykori szóvivője, felcsúti lakos, akinek egy ideig olyan családi fotó volt a facebookos borítóképe, amin őhelyette Orbán Viktor pózolt Szöllősi feleségével és gyerekeivel.

A cikk műfaja sztálinista erotikus fan fiction, vagyis az ötvenes évek hangulatát idéző vágyvezérelt rajongói próza.

A vágy tárgya ezúttal is maga Orbán Viktor miniszterelnök, akiről ilyen fotó szerepel a cikkben:

A lenyűgöző írás címe:



és a lidjében azt ígéri, megpróbálja rekonstruálni, mi hangzott el az angol-magyar (0-4) meccs után, amikor Szalai Ádám csapatkapitány behívta a lelátón álldogáló Orbánt a magyar csapat öltözőjébe.

Nem volt nehéz rekonstrukció, hiszen Szöllősi napi kapcsolatban áll Orbánnal plusz a válogatottban van felcsúti focista. A cikk nem is rekonstrukció igazából, hanem himnusz Orbán Viktorról.

Az írás elején Szöllősi felidézi, hogy Szalai nem először hívja be az öltözőjébe Orbánt, hiszen még a Real Madrid Castilla fiatal játékosaként 2009-ben meginvitálta magához az akkor még pont ellenzéki politikust.

De Szöllősi alig tartózkodott pár sornyit a szűk wolwerhamptoni öltözőben, máris átváltott Orbán dicsőítésére. Megtudhattuk, hogy

meg hogy

arról nem is beszélve, hogy ez a csodálatos, feszes belső combizmú ember

Ezek után visszatérünk az öltözőbe, immár nem is modernizált, hanem eredeti Szabad Nép-stílusban

amit 2022-ben egyszerűen nem lehet megunni:

"valaki rá is kezdett az ismert szurkolói rigmusra: „Hajrá, Magyarország!” Rögtön bekapcsolódtak a többiek, így Orbán Viktor is a közös éneklésbe, skandálásba és tapsolásba. „Az komoly pillanat volt” – emlékezett a nem mindennapi helyzetre az egyik jelenlévő futballista, akitől megtudtuk azt is, hogy a kormányfő végül minden játékossal kezet fogott, körbesétálva mindenkinek külön gratulált, mielőtt távozott volna az Angliában a legendás 6:3 óta most először győztes magyar válogatott öltözőjéből."