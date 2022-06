Tízezrek tüntettek az EU-csatlakozásért Georgiában

Tbiliszi, március 4.: grúzok ezrei ünneplik Zelenszkíjt, és tüntetnek az orosz agresszió ellen a georgiai parlament előtt. Fotó: DAVIT KACHKACHISHVILI/Anadolu Agency via AFP

A georgiai (volt Grúzia) Tbilisziben tízezrek tüntettek a volt szovjet köztársaság európai uniós csatlakozását követelve – közölte az MTI az AFP francia hírügynökségre hivatkozva. Az AFP szerint a 3,5 milliós ország fővárosában mintegy hatvanezer tüntető vonult georgiai és európai zászlók alatt a parlament épülete elé, miután az Európai Bizottság azt ajánlotta, hogy várjanak még a tagjelölti státus megadásával.

Több Európa-barát szervezet és a teljes ellenzék Európáért tartandó menetre szólította fel híveit, hogy megmutassák: a georgiai nép eltökélt az európai választásában és a nyugati értékek iránt. „A szabadság, a béke, a fenntartható gazdasági fejlődés, az emberi jogok védelme és az igazság mindnyájunkat egyesítő értékek, amelyeket garantál az Európai Unióhoz való integráció” – írták közleményükben a szervezők.

Az Európai Bizottság támogatta Ukrajna és Moldova tagjelöltségét, Georgia esetében megjegyezte, hogy fennáll az EU-csatlakozás perspektívája, aminek nincs jogi érvénye. „Georgiának gyorsítania kell a reformokat és közelednie a nyitott kapu felé” – mondta Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke.

Az EB szerint a hivatalos tagjelöltséghez Georgiának véget kell vetnie a politikai megosztottságnak, a sajtószabadsággal kapcsolatos pereknek, igazságügyi és választási reformokat, valamint „oligarchamentesítést” kell megvalósítania.

Az etnikailag és társadalmilag is erősen tagolt kaukázusi országot a putyini Oroszország próbálja pórázon tartani két évtizede. 2003-ban forradalom zavarta el Eduard Sevarnadzét, korábbi szovjet külügyminisztert, aki 1995 óta oroszbarát elnökként állt az ország élén. A forradalom után nyugatos irányultságú kormány alakult, szóba került a NATO-csatlakozás, és ebben az időszakban nevezték át az országot Grúziáról (ami eredetileg az orosz név) Georgiára. 2008-ban, az ország észak-nyugati és északi területein, Abháziában és Dél-Oszétiában kirobbant etnikai konfliktusokat kihasználva az orosz hadsereg beavatkozott, és gyakorlatilag leszakította Georgiáról a két területet, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy most Ukrajna két keleti megyéjén kiáltott ki „népköztársaságot”. Az EU-párti, nyugatos érzelmek felszínre kerülése nem független tehát az ukrajnai eseményektől sem. (via MTI)