Újabb Európába tartó gázvezeték szorul karbantartásra az oroszok szerint

Egy hétre leállítja a gázszállításokat a Török Áramlat vezetéken a Gazprom. Az orosz állami gázkereskedő a hétvégén jelentette be, hogy június 21-től szünetelteti a gázszállítást a vezetéken, amelyen át naponta mintegy ötvenmillió köbméter gáz érkezik Európába. Magyarországra is érkezik ezen keresztül gáz, évi 3,5 milliárd köbméter, az MVM orosz importjának csaknem nyolvcan százaléka. Az egyhetes leállásból azonban nem kéne, hogy ellátási gondok legyenek.

A G7 beszámolója szerint a háború kirobbanása óta az összes Magyarországra érkező gáz több mint harmada érkezik a Török Áramlaton át. És ezen a gázvezetéken érkezik a teljes európai behozatal mintegy nyolcada, ami azok után, hogy a Török Áramlat kapacitásának sokszorosát szállítani képes Északi Áramlat vezetéken kevesebb, mint a felére csökkentették a betáplált gáz mennyiségét, már okozhat zavarokat az európai piacokon.

A Gazprom amúgy az Északi Áramlat kapacitásának korlátozását is karbantartási munkákra fogta, ám ezek a karbantartások gyanúsan egybeesnek azzal, hogy az EU az ukrajnai agresszió miatt immár olajembargót is elrendelt Oroszországgal szemben, amely azt se nézi jó szemmel, hogy az uniós országok sorra töltik fel gáztározóikat a télre készülve, jelentősen csökkentve ezzel az orosz zsarolási potenciált. (Via G7)