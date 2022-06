A céltalan orbánozás vége és az év sztálinista erotikus fan fictionje

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Kedd van, június, nyakig benne vagyunk a nyárban, bár most épp jött egy kisebb enyhülés. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni, ezt a négy cikket pedig külön is ajánljuk:

A háború

Szokásos harctéri összefoglalónkban megírtuk, hogy miközben az oroszok minden erejüket Szeverodoneck bevételére összpontosítják, az ukrán hadsereg újabb frontot nyitott. A nagy donbászi csata döntetlenre áll, az oroszok kimerültek, az ukránok nem kevésbé, azaz akár egy nyugodtabb időszak is jöhet, legalábbis ami az összecsapások hevességét illeti. Írtunk arról is, hogy mostanra az ukránok egyharmada volt kénytelen elmenekülni otthonából az orosz agresszió miatt. Épp hétfőn, a menekültek világnapján számolt be arról az UNICEF, hogy a második világháború óta nem volt annyi menekült gyerek a világban, mint 2021-ben, és az idén februárban kitört háború nyilván csak rontani fog ezen a helyzeten.