A FIFA is felülvizsgálja a transzneműekre vonatkozó szabályokat

Több más világszervezethez hasonlóan a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) is felülvizsgálja a transzneműekre vonatkozó szabályait. A FIFA szóvivője kedden jelentette be, hogy zajlanak a szakértői egyeztetések, ezeken a Nemzetközi Olimpiai Bizottság novemberben megjelent, erre vonatkozó tanulmányát is figyelembe veszik.

„Orvosi, jogi és tudományos szempontból is körüljárjuk a témát” – mondta a FIFA illetékese.

A vizes sportokat tömörítő szövetség, a FINA vasárnap Budapesten jelentette be, hogy transznemű versenyzők nem indulhatnak női szakágakban, és hasonlóan döntött a rögbit irányító IRL is. A kerékpársportot összefogó UCI a múlt héten a korábbinál alacsonyabb tesztoszteronszintet határozott meg részvételi feltételként. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke, Sebastian Coe pedig közölte, van esély arra, hogy követik a FINA politikáját, erről az év folyamán a WA tanácsa dönt majd. (MTI)