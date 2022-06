A hét végéig adtak időt maguknak az oroszok Luhanszk teljes elfoglalására

Bele kell húznia az orosz hadseregnek, ha teljesíteni akarja az ország vezetőinek elvárásait. Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes szerint június 26-ig kaptak haladékot Luhanszk megye egészének megszállására, addig kéne megtörniük az ukrán ellenállást Szeverodoneckben, illetve elfoglalniuk a Donyec túlpartján Liszicsanszkot. Vagyis az ukránok arra számítanak, hogy a hét hátralévő részében nagyon heves offenzívába kezdenek.

Ennek feltétlenül vannak jelei. Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint hétfőn először egy hivatalos ukrán forrás, Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye ukrán katonai közigazgatásának vezetője is elismerte, hogy Szeverodoneck lakóövezetei kivétel nélkül orosz kézen vannak, és az ukrán erők már csak az iparterületet védik a város határában. Az oroszok hétfőn Szeverodoneck délkeleti elővárosát, Metolkinét is elfoglalták, ám Hajdaj szerint még mindig nem zárták körül az ukrán erőket.