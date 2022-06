Beyoncé house zongorás slágerrel tért vissza

„BEY IS BACK AND I’M SLEEPING REAL GOOD AT NIGHT”

Kedd éjszaka kijött az első kislemez Beyoncé hamarosan megjelenő új albumáról. A Break My Soul igazi dance szám, amilyet Beyoncé eddig nem igazán csinált, house zongorával, dallamtapadást okozó refrénnel, miközben a háttérben a Formationben is közreműködő Big Freedia kiabálja, hogy „Release your anger, release your mind/ Release your job, release the time/ Release your trade, release the stress/ Release the love, forget the rest.”

A szám producerei Tricky Stewart és The-Dream voltak, akik korábban például a Single Ladies slágeren működtek együtt az énekesnővel.

Beyoncé hetedik stúdióalbuma, a Renaissance elvileg július 29-én jelenik meg, és akkora várakozás előzi meg, ami éppen a világ egyik legnagyobb élő előadóművészéhez méltó. Ha a szó újjászületés jelentéséből indulunk ki, akkor elég valószínűnek tűnik, hogy az egész lemez ilyen táncolható slágerekkel lesz tele, ami korábban nem volt jellemző - de minimum új stílusokkal kísérletezik majd.

Beyoncé Fotó: CHRISTOPHER POLK/Getty Images via AFP

Ha ehhez hozzávesszük, hogy Drake is dance lemezt droppolt múlt héten, és májusban a Florence and the Machine is minden eddiginél táncolósabb albummal jött ki, akkor kijelenthetjük, hogy a zeneipar is inkább a bulizással próbálja kihúzni az embereket a járvány és háború okozta sokkból.