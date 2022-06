Hatalmas rekord: több mint 100 millió dollárért árverezték el Dmitrij Muratov független orosz újságíró Nobel-díját

Dmitrij Muratov a Heritage Auctions árverésén 2022. június 20-án Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

103,5 millió dollárért árverezték el a független Novaja Gazeta legendás orosz újságírója, Dmitrij A. Muratov Nobel-érmét - írja a New York Times.



Muratov az így befolyt bevétel teljes egészét az UNICEF-nek ajánlja fel, hogy ezzel segítse az ukrán gyermekmenekülteket.



Hétfőn a 444-en is beszámoltunk róla, hogy a menekültek világnapja alkalmából elárverezi 23 karátos aranyból készült Nobel-díját Dmitrij Muratov. Az érem kikiáltási ára 550 ezer dollár volt, végül ennek sokszorosáért kelt el.

Muratov 2021-ben Maria Ressa fülöp-szigeteki újságíróval közösen kapta meg a Nobel-díjat a sajtószabadságért folytatott harca elismeréseként.

Az újságíró a New York Times-nak elmondta, hogy Niels Bohr dán fizikus inspirálta, aki az 1939-es szovjet inváziót követően árverezte el kitüntetését, hogy a befolyt összeggel segítse a finnországi civil lakosságot. Arról is beszélt, hogy abban bízik: gesztusa példaként szolgál majd mások számára is, és mind többen adakoznak az ukrajnai menekültek javára.



Muratov díjának értékesítése brutális rekord: 2014-ben a DNS kettős spirál szerkezetének felfedezésében közreműködő James Watson díja 4,1 millió dollárért kelt el, az volt eddig a legnagyobb értékben elkelt érem.

A Heritage Auctions, amely Muratov úr érmének eladását bonyolította, öt korábbi Nobel-díjat adott el, köztük azt, amelyet Watson társfelfedezőjének, Francis Cricknek ítéltek oda. Az az érem 2013-ban 2,27 millió dollárért kelt el.

A végső ár Josh Benesh-t, a Heritage Auctions stratégiai vezetőjét is megdöbbentette. A licit többnyire 100 000 vagy 200 000 dolláros lépésekben haladt, amikor 16,6 millió dollárról hirtelen 103,5 millió dollárra ugrott.

Benesh azt is elmondta, hogy az árverés helyszínén, amikor befutott az összeg, valósággal hüledeztek az emberek. A szakember azt is nyilatkozta, hogy a tárgy nyilvánvalóan metafora, a béke szimbóluma, és a kiugróan magas összeg feltehetően ennek a szimbolikus értékének szólt.

Muratovaz orosz független sajtó legendájának számít. A Novaja Gazeta 1993-as alapítása óta rengeteg elismerésben részesült oknyomozó újságírói tevékenységéért, és a ritka betegségekben szenvedő gyermekekért, valamint bajba jutott családokért folytatott kampányaiért. (New York Times)