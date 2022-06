Milák Kristóf világcsúccsal világbajnok

Toronymagas esélyeshez méltóan, saját világrekordját megdöntve nyerte a 200 méter pillangó döntőjét Milák Kristóf a budapesti úszó világbajnokságon. Ezzel a 22 éves úszó megvédte világbajnoki címét, ezen a távon nyert olimpiát.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ez Milák első aranyérme az új edzőjével, Virth Balázzsal, akivel az olimpia után, tavaly szeptemberben kezdett el együtt dolgozni.



Az új világcsúcs 1:50.34, a korábbit az előző világbajnokságon, három éve úszta (1:50,73). Kenderesi Tamás a hatodik lett.



Milák általában kedélyesen nyilatkozik a versenyei után, itt most látszódott, hogy elkészült az erejével. A medence partján leülve megköszönte a telt házas Duna Arénában szurkulóknak, hogy buzdítással segítették az utolsó 50 méteren. (A részidejét értékelve korábbi edzője, Selmeci Attila azt mondta, hogy látszik, hogy az utolsó szakaszra Milák elfáradt, de a közönség átsegítette a holtponton.) Milák hullafáradtan nyilatkozva azt m4-nek azt mondta, hogy amikor bejött a döntőre, hatalmas ovációt kapott, onnantól se kép, se hang, mintha álomban lett volna. „Annyira benne voltam a flow-ban, igyekeztem minél jobban arra koncentrálni, amire kellett” - ezzel indokolta, hogy három év után hogyan sikerült megdöntenie a csúcsát.

Milák úgy nyert és döntött világcsúcsot, hogy saját állítása szerint nem volt jó a felkészülése. Az M4 Sportnak ezt nyilatkozta a világbajnokság előtt: „Január óta nem volt a legjobb félévem, sok probléma közbejött, betegség, edzéskimaradás, mentális mélypontok. Tényleg kerestem magamat, kerestem a helyemet, kerestem az utamat, hogy hogyan tudom folytatni tovább a felkészülésemet. A küldetésemet. Igen, ez most egy nagyon átállós év volt mind az olimpia, mind a csapat miatt, de úgy fogom fel az egészet, hogy ennek így kellett lennie, de tényleg örültem volna egy kicsit lazább évnek, amikor sokkal többet tudok készülni, össze tudok szokni a Balázzsal, a csapattal. Meg tudjuk egymást jobban ismerni szakmailag, emberileg. Ez sikerült is, mert ugye már, mert több, mint 6-8 hónap eltelt. Sőt, több is, és ez a része megvan, csak úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb lett volna, ha picit hagynak minket dolgozni.”

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Milák 100 méter pillangón is éremesélyes, annak a döntője pénteken lesz, ott az amerikai Caeleb Dressel a favorit. (Az amerikai ma visszalépett egy másik szám, a 100 gyors elődöntőjétől, állítólag egészségügyi okok miatt.) A magyar úszó indult volna még 50 pillangón és 200 gyorson is, de végül ezt a két számot az edzőjével egyeztetve elengedték.