Szijjártó szerint azért nem támogatható a globális minimumadó, mert az sújtja a termelővállalatokat is

Szijjártó Péter, Magyarország külügyi és külgazdasági minisztere 2022. június 8-án az Országgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

Hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában Szijjártó Péter volt a vendég, és a külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: a kormány számára nem támogatható a globális minimiumadó terve, az ugyanis az extraprofitot termelő cégekkel szemben a termelővállalatokat is érintené.

Szijjártó szerint a háború kitörése új helyzetet teremt az adópolitikában is, és jelenleg elfogadhatatlan, hogy ilyen különleges terhekkel sújtsák a termelő cégeket, az ugyanis munkahelyek ezreit, sőt tízezreit is veszélyeztethetné Magyarországon - rontaná továbbá az ország versenyképességét és pozícióját a nagy infrastrukturális és egyéb beruházásokért folytatott nemzetközi versenyben is.

A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelvről kedden reggel dönthet az Országgyűlés.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy Magyarország is kevesebb gázt kapott az elmúlt időszakban Oroszország felől a nyugati vezetékrendszert érintő karbantartási gondok miatt, de a várt mennyiség közel 90 százaléka így is megérkezett az országba.



Szijjártótól megkérdezték, nem gondolja-e időszerűnek végre visszaadni a Barátságért kitüntetést Szergej Lavrovnak, de ő ezt a felvetést visszautasította azzal, hogy azt még a háború előtt kapta, így annak nincs relevanciája a háború idején.