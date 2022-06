Zelenszkij felhívta Orbánt

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke, 2022. március 11-én Fotó: EyePress via AFP

„Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke kedden felhívta Orbán Viktor miniszterelnököt; a megbeszélésen Ukrajna európai integrációjáról, a háborús menekültek befogadásáról, valamint a magyar-ukrán együttműködés egyéb területeiről volt szó”

- tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.

Havasi tájékoztatása szerint Orbán a beszélgetés során hangsúlyozta: Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja az uniós tagjelölti státuszt, és mielőbb le kell bontani a bürokratikus akadályokat Ukrajna tényleges csatlakozása előtt.

A magyar miniszterelnök tájékoztatta ukrán kollégáját, hogy az e heti európai uniós csúcstalálkozón Brüsszelben ezt az álláspontot fogja képviselni.

A beszámoló szerint Orbán arról is beszélt, hogy Magyarország immár közel 800 ezer ukrajnai menekültet fogadott be – jóllehet ezek túlnyomó többsége nem maradt az országban –, és készen áll a további energiaügyi együttműködésre, az ukrán gabona vasúti fuvarozására, valamint még több ukrán diák fogadására is.

Arról nem közölt részleteket a magyar miniszterelnök sajtótitkára, hogy mit mondott Orbánnak Zelenszkij, és hogy a megnevezett témákon felül mi volt az ukrán elnök szándéka a telefonhívással. A tájékoztatásban csupán annyi szerepel, hogy Zelenszkij az ukrán nép nevében köszönetet mondott a magyar segítségért.

Néhány perccel a közlemény után a miniszterelnök Facebook-oldalán is beszámolt az egyeztetésről:

Nem sokkal később Zelenszkij is beszámolt a beszélgetésről Twitter-oldalán. Ebből kiderült, hogy Orbánék egy részletről nem számoltak be az összefoglalójukban, miszerint az ukrán elnök meghívta Kijevbe a magyar miniszterelnököt:

Mint ismert, a két politikus viszonya egyáltalán nem volt felhőtlen a háború kitörése óta eltelt néhány hónapban.

Zelenszkij nyilvánosan is kritizálta Orbánt, miután a magyar kormány vonakodott és máig tartózkodik attól, hogy fegyverekkel támogassa Ukrajnát az Oroszország ellen vívott háborúban. „Figyelj, Viktor, tudod te mi megy Mariupolban” - kérdezte fel magyar kollégáját az ukrán elnököt a március 25-i uniós csúcson.

Azzal is támadta a magyar miniszterelnököt, hogy energetikai érdekei miatt nem vesz tudomást arról, hogy Ukrajnában ártatlan civilek ezreit ölték meg az orosz megszállók, és „elveszítette becsületét a moszkvai kapcsolatok építgetése közepette”.

A magyar miniszterelnök április 3-án, miután megnyerte a magyarországi országgyűlési választásokat, győzelmi beszédében azt mondta, hogy azért is volt nehéz győzniük, mert az egész világ összeesküdött ellenük, Zelenszkijjel együtt: