Ahol nincs Fidesz, ott az ellenzék csinál magának médiaháborút

Két éve független testület választott főszerkesztőt a ferencvárosi önkormányzati lap élére.

Vágvölgyi B. Andrást májusban eltávolította a kiadó önkormányzati cég vezetője, Baranyi Krisztina polgármester szerint jogtalanul.

Baranyi javaslatára ezért most kirúgták a cégvezetőt, de az MSZP és a DK Hoffmann Györgyöt, Kálmán Olga DK-s politikus férjét tolta be a helyére.

Vágvölgyinek látszólag magasabb posztot adtak, az új főszerkesztőt viszont már a politikusok választanák ki.

Ennek nagy jelentősége lehet a 2024-es kampányban, ahol a pártok aligha fognak beállni Baranyi mögé.

Három éve jóformán megsemmisült a Fidesz Ferencvárosban, az ellenzéki többség viszont nagy gyakorlatot szerzett azóta egymás fúrás-faragásában. Ennek új terepe a kerületi újság, amit Vágvölgyi B. András veterán író, újságíró, filmrendező, a Magyar Narancs egykori főszerkesztője irányított majdnem két éven keresztül, míg idén májusban ki nem rúgták.

A lapot kiadó önkormányzati cég ügyvezetője, Hagymási Zoltán arra hivatkozott, hogy Vágvölgyi sokszor nem jelent meg munkaidőben a szerkesztőségben, amivel megszegte a szerződését.

Vágvölgyit az önkormányzattól független testület választotta ki nyílt pályázaton. Azóta, ahogy ő mondta, ellenzéki hangvételű, de mindenkitől, így a testülettől is független lapot készített. Ahogy látni fogjuk, ez nem mindenkinek tetszett.

Vágvölgyi B. András Fotó: Halász Júlia/444

Baranyi szerint Hagymási „komolytalan indokkal és munkajogilag aggályos módon” mentette fel Vágvölgyit, ezért a szerdai testületi ülésen javasolta Hagymási felmentését.

A Baranyival viaskodó ellenzéki képviselők belementek ebbe, de sikerült elérniük, hogy Hoffmann György televíziós szakember, Kálmán Olga DK-s politikus férje kerüljön Hagymási helyére.

Hoffmann nevét Torzsa Sándor, az MSZP-DK-frakció vezetője dobta be a semmiből, órákkal azután, hogy tárgyalni kezdték a témát. Hoffmann nem volt ott az ülésen, csak az önéletrajzát adták körbe a szünetben. Ebből kiderül, hogy a 90-es években az RTL-nél és a TV2-nél, majd a HírTV-nél és az ATV-nél is dolgozott. 2008 és 2015 között az állami tévé munkatársa volt, és a március 15-i bakisorozat után rúgták ki, abban az időben, amikor az M1-et hírcsatornává alakították.

DK-s javaslatra elfogadták azt is, hogy Vágvölgyi tartalomfejlesztési igazgató legyen, ami kiterjed a kerületi tévé, újság és a még nem létező online lap koordinálására. Vágvölgyi többször elmondta az ülésen, hogy ezt szívesen vállalja, de ragaszkodik a főszerkesztői poszthoz, mivel a munkatársai egységesen kiálltak mellette az utóbbi hetekben. Figyelmeztette a képviselőket, hogy ha nem orvosolják a helyzetet, munkaügyi pert indít, mivel szerinte jogszerűtlenül rúgták ki.

A kaotikus szavazásdömping után nincs garancia arra, hogy Vágvölgyi marad az újság élén, sőt. Torzsának ugyanis az a javaslata is átment, hogy a főszerkesztői posztra írjanak ki új pályázatot, amit már nem független testület, hanem a képviselők bírálnának el. Az MSZP-s politikus a testületi ülésen, és egy nappal korábban a 444-nek is azt mondta, hogy a frakciója számít Vágvölgyire, végül mégis elérte, hogy politikusok dönthessék majd el, ki felel a tartalomért. Baranyi szerint ez a helyi média szabadságának felszámolását jelenti, persze papíron akár Vágvölgyi is elindulhat a pályázaton.

Torzsa Sándor Fotó: Halász Júlia/444

Most úgy tűnik, Hoffmann legkésőbb decemberig maradhat cégvezető. Baranyi eredetileg Gőz Gabriellát, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. korábbi vezetőjét javasolta ideiglenes ügyvezetőnek. Ő jelen volt az ülésen, kérdezhették is a képviselők, de amikor Torzsa szimpátiaszavazást akart tartani közte és Hoffmann közt, inkább visszalépett.

Baranyi szerint fideszes-ellenzéki machináció az egész

Baranyi kezdettől fogva azt feltételezte, hogy Hagymási „a kerületi képviselők egy részének nyomására” távolította el Vágvölgyit. A polgármester kedden a 444-nek azt mondta, a korábbi támadások alapján a fideszeseket „vélte felfedezni” a háttérben, de szerinte mindenképp szükségük lehetett az ellenzéki képviselők támogatására, akik Ferencvárosban kétharmados többségben vannak.

Baranyi szerint az elmúlt két és fél év megmutatta, hogy a képviselők „nagyon szeretnék a tartalmat befolyásolni”, és a 2024-es kampányban szeretnének többet szerepelni a helyi sajtóban „a saját szájízük szerint”.

„Ez a valóságban nem helyi ügy, túlmutat Ferencvároson abban a sajtókörnyezetben, amiben Magyarország működik” - mondta a polgármester még az ülés előtt. „Ahol egyáltalán megteremtették a szabad sajtót, ott helyi pártérdekek mentén felszámolják.” Korábban azt írta:

„Ugyanaz történik kicsiben, mint ami a Népszabadsággal, az Indexszel, korábban az Origóval történt meg nagyban”. Egy másik képviselő az ülés előtt azt mondta nekünk, nem tud róla, hogy bárki nyomást gyakorolt volna Vágvölgyi kirúgása érdekében, de szerinte „van benne racionalitás”, hogy a pártoknak érdekében állhat megszerezni a lapot a következő választásokra.

Baranyi Krisztina Fotó: Halász Júlia/444

Torzsa szerint Baranyi csak „rájuk akarja tolni a balhét”, valójában az egész cég működését rosszul találták ki, és nem oldották meg a pénzügyi gondokat. A megbízásos szerződéssel dolgozó újságírók nem kapták meg időben a fizetésüket, ami Torzsa szerint elmérgesítette Vágvölgyi és Hagymási viszonyát.

„Semmi közünk az egészhez” - mondta Torzsa kedden. Szerinte inkább az a politikai beavatkozás, hogy Baranyi tiltakozik, amikor egy cégvezető él a jogaival. „Meg akarjuk ezt oldani, nem botrányt kelteni. (...) Holnap rendbe fogjuk tenni a történetet” - fogadkozott az ülés előtt.

Szerda reggel aztán az volt az első dolga, hogy megszavaztatta a napirend átalakítását, így 9 óra helyett fél 11-kor kezdték tárgyalni az ügyet.

Szüntessük meg, hiszen tőlünk teljesen független

Májusban, egy nappal Vágvölgyi kirúgása előtt a testület leszavazta az újságot kiadó Ferencvárosi Média Kft. 2022-es üzleti tervét. A nyomdaköltségek növekedése miatt emelni kellett volna a cég támogatását, ami Baranyi szerint „rendkívül szerényen” érintette volna az önkormányzat költségvetését.

Reiner Roland alpolgármester a szerdai ülésen azt mondta, ha ezt megszavazták volna, megoldhatták volna az anyagi gondokat is, amivel Torzsa a városvezetést támadja.

Torzsa májusban azzal érvelt, előbb ki kellene találni, merre haladjon tovább az újság: álljanak-e át másfajta papírra, a postaládák helyett terjesszék-e inkább gyűjtőpontokon vagy ritkítsák a megjelenést. Azt kérte, vizsgálják meg ezeket a korábban felmerült ötleteket, utána döntsenek az üzleti tervről.

Deutsch László, az ellenzék ellen jelölteket állító egyesület képviselője kimondta: meg kellene szüntetni a lapot, „hiszen – ahogyan Polgármester asszony is mondta – tőlünk teljesen független”.

„Nevenincs újságírók”

A Fidesz és a többi párt régóta bírálja a kerületi lapot és Vágvölgyit.

A képviselők eleve nehezen nyelték le, hogy nem szólhattak bele a főszerkesztő kiválasztásába. Baranyi 2020-ban független testületre bízta a döntést, amelynek tagja volt Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének akkori elnöke, Majtényi László, az Országos Rádió és Televízió Testület korábbi vezetője, valamint a Főszerkesztők Fórumát képviselő Metz Edina. Baranyi szerint hiába kérte a frakciókat, hogy delegáljanak még tagokat, nem éltek a lehetőséggel, „viszont azonnal támadták a pályázatot”.

Torzsa szerint a Facebookról értesültek, hogy vészhelyzeti jogával élve Baranyi kiírta a pályázatot, csak ezután fordult hozzájuk. Torzsa azt mondja, az egész ügyet elkapkodták, és „nem volt legitim az eljárás”.

Baranyi szerint sikerült igényes, független lapot létrehozniuk, amibe egyáltalán nem szól bele a politika. Az újság mégis rendszeresen téma a testületi üléseken. Kiverte a biztosítékot például, amikor Vágvölgyi „nagykoalíciós döntésről” és „Puch-Simicska-tengelyről” írt, mert a Fidesz és a többi párt közösen ellenállt Baranyinak egy színházigazgatói kinevezésnél. A párbeszédes Árva Péter utána arról beszélt, hogy ez is bizonyítja: „nem lehet független sajtót csinálni közpénzből, az újság méltatlan és visszataszító támadást intézett képviselőtársaim és az egész Képviselő-testület ellen”. (Vágvölgyi ugyanebben a cikkben Baranyinak is odaszólt: „(...) eruptív személyiség, olykor szekercét használ az esetben is, amikor szike lenne a megfelelő célszerszám”.)

Fotó: Halász Júlia/444

A fideszes Mezey István rendszeresen elmondja, hogy az újság nem foglalkozik eleget a kerület ügyeivel, és folyton véleménycikkeket közöl. „Köszönöm szépen, ezeknek a nevenincs újságíróknak a véleményére szerintem senki nem kíváncsi Ferencvárosban. Közszolgálati lapot szeretnénk. Polgármester asszonynak igaza van, ez egy független újság, de csak Ferencvárostól független” - mondta a tavaly novemberi ülésen.

Idén áprilisban a momentumos Mátyás Ferenc arról érdeklődött, nem akarja-e Baranyi megvizsgálni Vágvölgyi kétéves tevékenységét, hogy „kellő minőségben” dolgozik-e, „folytassa, ne folytassa, satöbbi”. Máskor felvetette, hogy az újságnak többet kellene írnia a testület működéséről, viszont nyomtathatnák olcsóbb papírra is.

Nem szövetségesek, hanem legyőzendő ellenfelek

Vágvölgyi kirúgása-odébbtolása a 2024-es önkormányzati kampány szempontjából is fontos lehet.

Nehéz elképzelni, hogy két év múlva az ellenzéki pártok beállnának Baranyi mögé. Az LMP-t és a Kutyapártot kivéve 2019-ben is mindenki a momentumos Jancsó Andreát támogatta az előválasztáson, amit Baranyi végül nagy fölénnyel megnyert, így a megállapodás értelmében nem indítottak ellene jelöltet.

Baranyi ezután csak LMP- és kutyapártos alpolgármestereket választott maga mellé, és kezdettől fogva bizalmatlan a helyi pártpolitikusokkal szemben, akik viszont úgy érzik, mindenből kihagyja őket.

Annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a többséget adó frakciók el sem mentek például az idei költségvetés előzetes egyeztetésére. „Kijelentéseiből és az elmúlt 2 és féléves politikai cselekvéseiből azt a szomorú következtetést vontuk le, hogy Polgármester Asszony az ellenzéki pártokat nem szövetségesének, hanem legyőzendő ellenfelének tekinti” - írta Torzsa Baranyinak és a többi képviselőnek májusban.

A „konstruktív együttműködés hiányában” arra kérte a városvezetést, hogy „látogassák a szakbizottságok üléseit, amennyiben szeretnék megismerni szakmai álláspontunkat”.

Ezután a Fidesszel együtt megszavazták, hogy 140 millió forintból szervezzenek a kerületben bentlakásos idősgondozást. Baranyi szerint ez megalapozatlan, drága, sosem volt ilyen szándékuk, és azt sem tudni, van-e rá egyáltalán igény, miközben fontos területekről vonják el a pénzt.

Néhány hónapja éles konfliktus alakult ki azért is, mert a képviselők jelentős fizetésemelést javasoltak maguknak, amit Baranyi „gátlástalan lépésnek” nevezett. A pártok végül visszakoztak, és szerényebb emelésre módosítottak.