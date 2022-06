Leválthatják az orosz erők nagyivó hírében álló főparancsnokát

Nagy a felfordulás az orosz hadsereg vezetésében az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint. Keddre több más forrás is megerősítette azt a múlt heti ukrán értesülést, hogy a Kreml eltávolította posztjáról az ejtőernyős erők (VDV) főparancsnokát, Andrej Szergyukov vezérezredest, akinek a helyére a déli katonai körzet eddigi vezérkari főnökét, Mihail Tyeplinszki vezérezredest nevezték ki. Az ejtőernyősök súlyos veszteségeket, több látványos kudarcot is szenvedtek eddig a háborúban, ezek közül is kiemelkedett a háború első napjaiban a hosztomeli reptér elfoglalására indított akciójuk, amely során megfelelő támogatás nélkül dobtak be ejtőernyős alakulatokat mélyen a frontvonal mögé, hogy aztán ezeket az ukrán erők rövidesen teljes mértékben felmorzsolják.

Szergyukov leváltása mellett így elég nyomós érvek szóltak, de Tyeplinszki különös választás a helyére. Ő eddig a déli katonai körzet vezérkari főnöke volt. A harcok jelenleg ennek a katonai körzetnek a felelősségi területén zajlanak, így lényegében ő volt mostanáig a harcoló erők vezérkari főnöke is. Ennél is nagyobb zavart okozhat, hogy több forrás, köztük a Bellingcat értesülései szerint a körzet, így jelenleg az ukrajnai inváziós erők főparancsnokát, Alekszander Dvornyikov hadseregtábornokot is leváltanák. A nagyivó hírében álló, a Bellingcat értesülései szerint beosztottjai bizalmát elvesztő Dvornyikovot Szergej Szurovikin hadseregtábornok, az orosz légierő (VKSZ) parancsnoka válthatja. Ez megintcsak érdekes döntés, a légierő a leginkább látványosan alulteljesítő fegyverneme az orosz haderőnek ebben a háborúban.