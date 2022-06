Levélben buzdítja utasait a Ryanair, hogy írjanak levelet Nagy Mártonnak

Újabb fejezetet nyitott a Ryanair a magyar kormánnyal, azon belül is Nagy Márton gazdaságfejlesztésért, inflációmagyarázásért és extraprofitadó-bejelentésért felelős miniszterrel folytatott csörtéjében, ezúttal a magyar állampolgárokat próbálva kormányuk ellen fordítani. Az Rtl.hu cikke szerint az ír légitársaság levelet küldött azoknak a magyar ügyfeleknek, akik repülőjegyet vettek náluk, hogy írjanak levelet Nagynak, amiben tiltakoznak a légitársaságokra is kivetett extraprofitadóval szemben. "Szükségünk van a támogatására annak érdekében, hogy ezt az idióta és tisztességtelen, utasainkat terhelő adót eltöröljük."- írja ügyfeleinek a Ryanair.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

A cég annyiban is segít az ügyfeleknek - akiknek korábban már megírta, hogy egy az egyben és visszamenőleg is rájuk hárítja az extra adót -, hogy előre megírtak egy angol nyelvű sablonlevelet, így azt az ügyfelek egyetlen kattintással el is küldhetik a Miniszterelnöki Kabinetirodának.

A Nagy Mártonnak címzett levélben az azt elküldők azért tiltakoznak, hogy nekik, a magyar embereknek kell többet fizetniük Nagy "kapzsisága és butasága" miatt, és követelik az adó eltörlését, amely "megnöveli a magyar utasok és családjaink légi utazási költségeit, és rontja Magyarország imázsát és hírnevét az Európai Unióban.” A tiltakozók a levélben azt is írják, hogy Nagy állításával ellentétben nincsenek hasonló adók más európai országokban, és hogy az olyan cégek, mint a Ryanair vagy a Wizz Air rekord veszteségeket könyveltek el az elmúlt időben, ezért teljesen indokolatlan rajtuk extraprofitot számon kérni.

A Ryanair vs. magyar kormány/Nagy Márton szájkarate meccse korábbi meneteiben Michael O'Leary vezérigazgató többszörösen idiótának nevezte az MNB volt alelnökét és Orbán korábbi gazdasági tanácsadóját, mindegyik fél bocsánatkérésre szólítja föl a másikat, a fogyasztóvédelemért felelős Igazságügyi Minisztérium pedig soron kívüli vizsgálatot indított az ír légitársasággal szemben.