Felzárkóztak Liszicsanszkra az orosz csapatok

Szenvednek az emberutánpótlással az oroszok. Az Institute for the Study of War elemzői szerint továbbra is komoly gondokat okoz a veszteségek pótlása és a frontalakulatok megerősítése, ez már az orosz másodlagos nyilvánosságban is téma. Elemzésükben Jurij Kotyjenok orosz katonabloggert hivatkozzák, aki szerint frissen toborzott, kiképzetlen katonákkal töltik fel a frontalakulatokat, pedig oda jól képzett gyalogos harcászatban tapasztalt katonák kellenének. Az ISW megjegyzése szerint ilyeneket aligha lesznek képesek gyorsan, kellő mennyiségben toborozni és bevetni.

Ukrán katonák az elmúlt napokban viszonylag nyugodtabb donyecki fronton, Avdijivka határában. Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

A toborzás nehézségeire utal, hogy az ukrán hírszerzés szerint a szakadár luhanszki "népköztársaságban" a hatóságok gázszivárgásokat rendeznek, hogy így kényszerítsék elő rejtekükből a kényszermozgósítás elől bujkálókat. Az ukrán katonai hírszerzés szerint a megszállt Zaporizzsja területén, Tokmak városában pedig az orosz katonák a helyi ukrán orvosoktól kérnek igazolásokat arról, hogy alkalmatlanok a további katonai szolgálatra.

Mindezen nehézségek ellenére a jelen állás szerint az orosz hadsereg legalább utolsó, minimális célkitűzését, Luhanszk megye területének teljes megszállását elérheti.