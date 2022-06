Naponta több megszorítást jelent be a kormány, de legalább gondoskodik a szórakozásunkról

Jó reggelt hírleveleink minden olvasójának. Micsoda napok!

4 fontos cikk:

Szögény, mint a parlagi tücsök

Egy vásárló hatósági áras liszteket néz Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Kevesebb élelmiszert vesznek és többet dolgoznak a magyarok a magas infláció miatt, és hozzá kell nyúlni a megtakarításokhoz is - írja már az MTI is (!). Tegnap konkrétan tíz percen belül került be két megszorító intézkedés híre a 444-re:

Normális helyzetben ilyen csomagból egy is elég lenne, hogy hetekre meghatározza a közbeszédet. De mindezt elhomályosította a felfedezés, hogy - a Hírcsárdát idézve - szenzációs gumicsontmaradványokat találtak a Budai vár alatt.