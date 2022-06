1,7 millió ember kapta el a koronavírust az Egyesült Királyságban a múlt héten

Tovább emelkedik a koronavírus-fertőzöttek aránya az Egyesült Királyság mind a négy országában tovább emelkedik, ami az omikron BA.4 és BA.5 alvariánsainak köszönhető.

A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) adatai, amelyek véletlenszerűen kiválasztott háztartásokból gyűjtött mintákon alapulnak, azt mutatják, hogy a június 18-ai héten a becslések szerint minden negyven lakosból egy, azaz 1,36 millió ember volt fertőzött, szemben az előző heti 1,13 millió emberrel.

A legutóbbi héten Skóciában és Észak-Írországban, valamint kisebb mértékben Walesben is emelkedett a pozitív koronavíris-teszteket adó személyek becsült száma, a legmagasabb értékeket Skóciában mérték, ahol a június 17-ével végződő héten húsz emberből egy, azaz a lakosság 4,76 százaléka adott pozitív mintát.

A becslések szerint az Egyesült Királyságban a magánháztartásokban élők közül 1,7 millióan kapták el a vírust a múlt héten. Ez április vége óta legmagasabb szám.

Szakértők korábban azt mondták, hogy a fertőzések növekvő száma valószínűleg a csökkenő immunitásnak, a járvány előtti viselkedéshez való visszatérésnek és különösen az omikron variánsok terjedésének köszönhető, ezeket a brit Egészségbiztonsági Ügynökség (UKHSA) „aggodalomra okot adó variánsoknak" minősített.

A kórházban kezeltek száma is növekszik. A UKHSA csütörtökön közzétett adatai szerint a koronavírus miatt Angliában a kórházi kezelések aránya százezer főre vetítve 6,11-ről 8,20–ra emelkedett.

„Mivel az előfordulási gyakoriság növekszik, minden eddiginél fontosabb, hogy éberek maradjunk, és hogy tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, valamint gondoskodjunk arról is, hogy naprakészek legyünk a Covid-19 oltásokkal, amelyek továbbra is a vírus elleni legjobb védekezési formának számít. Még nem késő bepótolni, ha valaki nem kapta meg az emlékeztető oltást, vagy akár az első adagot, ezért kérjük, hogy vegyék fel az ajánlott oltásokat" - mondta Susan Hopkins, az UKHSA vezető orvosi tanácsadója. (The Guardian)