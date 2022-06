Karácsony szövetségese szeretne lenni a kormánynak az EU-s pénzek megszerzésében

Egy asztalhoz ült Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) konferenciáján. Karácsony - aki a MÖSZ társelnöke is egyben - előadásának elején üdvözölte, hogy a kormányzat tagjainak küldött meghívásaikra „végre érdemi válasz érkezett”, Navracsics Tibor mellett dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár is részt vett az eseményen.

A főpolgármester közel egy hete írt levelet az uniós forrásokért is felelős Navracsicsnak, és sürgős tárgyalásra hívta annak érdekében, hogy Magyarország végre hozzáférhessen a blokkolt uniós forrásokhoz. A miniszter azt válaszolta, júliusban tud egyeztetni Karácsonnyal.

Karácsony Gergely és Navracsics Tibor beszélget, közöttük Gémesi György gödöllői polgármester és MÖSZ-elnök. Fotó: Adrián Zoltán/Fotó: Adrián Zoltán/kepszerk.hu

Magyarország az egyetlen uniós ország, amely még nem férhet hozzá az EU koronavírus-járvány okozta károk enyhítésére létrehozott helyreállítási alapjához, ehhez ugyanis először az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodására lenne szükség. Az EB a magyar helyreállítási tervet még mindig nem fogadta el, a kormánynak már egy éve nem sikerül olyan tervet leadnia, ami a Bizottság szerint megfelel a tagállamok által felállított kritériumoknak. A magyar kormány mindezt többnyire azzal magyarázta, hogy az EU a gyermekvédelmi törvény miatt nem hagyta jóvá a tervet, de tavaly októberben Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a korrupciós kockázatok miatt maradt pénz nélkül a magyar kormány.

Erre a kritikára Navracsics Tibor is reagált pénteki előadásában, amelyben egyébként arról beszélt, hogy a még szintén nem lehívható, operatív programokra költhető EU-s pénzeket a tervek szerint hogyan használnák fel. A miniszter szerint gyakori vád, „az Európai Bizottság részéről talán kevésbé, ott is előfordul, de a külföldi közvélemény részéről”, hogy a magyarországi közbeszerzési eljárások veszélyeztetik az uniós programok lebonyolítását.

Bemutatta az Egységes Piaci Eredménytábla közbeszerzési rangsorát, amely szerint Magyarország a sárga, átlagos teljesítményű országok között van.

Fotó: Adrián Zoltán/Fotó: Adrián Zoltán/kepszerk.hu

„Ez azt mutatja, hogy a közbeszerzési teljesítményünk alapján természetesen van javítanivaló, de az EU középmezőnyébe tartozunk. Én úgy gondolom, hogy ez a tárgyalások szempontjából és az uniós források megszerzése szempontjából is egy fontos dolog.”

Navracsics után Karácsony beszélt, aki elsősorban a kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodást sürgette. Elmondta, hogy túl azon a tervezési folyamaton, ami az operatív programokkal kapcsolatban zajlik, „pontosan tudjuk azt, hogy van egy másik kérdés előttünk, egy nagyjából hatezer milliárdos kérdés, a helyreállítási terv kérdése”.

Karácsony kritizálta a kormányt, amiért szerinte az önkormányzati vezetők nem nagyon érezhették azt, hogy partnerként kezelik őket. Hozzátette, hogy ezt nem egy barátságtalan gesztusnak szánta, hiszen épp most jött el a miniszter és az államtitkár is a konferenciájukra, de szerinte „az őszinteség lesz az, ami előrevisz minket”.

A főpolgármester szeretné, ha a kormány szövetségesei lehetnének abban, hogy sikerüljön meggyőzni az EB-t, adják oda Magyarországnak az uniós pénzeket. „Őszintén és minden politikai cinizmus nélkül mondom, az önkormányzatok abban érdekeltek, hogy mielőbb megszülessen ez a megállapodás” - mondta.

„Ez egy olyan vita, amit mi, önkormányzati vezetők is a magunk részéről elég régóta folytatunk. Nem örülünk ennek a vitának. De most kicsit nehezebb a dolog, mert nem a belpolitikai szereplőknek kell ítéletet mondani abban, hogy Magyarország jogállam-e vagy sem, hanem meg kell tudnunk győzni az európai uniós döntéshozókat arról, hogy Magyarország jogállam, és hozzá tud jutni ezekhez a forrásokhoz.”

Elmondta, a helyreállítási pénzek esetében még nagyobb az időkényszer, mint az operatív programok kapcsán, mert „ha néhány hónapon belül nem sikerül megállapodni, akkor Magyarország ezeket a forrásokat véglegesen elveszíti”.

Karácsony Gergely örülne, ha a következő kormány valódi partnerséget tudna kialakítani az önkormányzatokkal, mert szerinte ez javítani fogja a kormány tárgyalóképességét Brüsszelben, és a források hatékonyabb felhasználásában is segíteni fog.

A főpolgármester szerint „egy hajóban eveznek” az önkormányzatok és a kormány, és vidék és Budapest is.

„Mi szeretnénk ebben a hajóban evezni, és pontosan abba az irányba, amilyen irányba Magyarország kormánya szeretne, hiszen ezek a források járnak Magyarországnak, járnak a magyar településeknek, járnak a magyar embereknek.”

Fotó: Adrián Zoltán/Fotó: Adrián Zoltán/kepszerk.hu

Az előadások után Karácsony és Navracsics együtt tartott rövid sajtótájékoztatót. Itt a miniszter azt mondta, az EB-vel folytatott szakértői tárgyalások „elég jól haladnak”, közel áll egymáshoz a két álláspont. Azt reméli, az év második felében alá tudják írni mind a két nagy megállapodást, az operatív programokról és a helyreállítási alapról szólót is.

„Alapvető fontosságú az, hogy meglesz-e a politikai szándék arra mindkét oldalról, hogy meglegyen a megállapodás. Részünkről megvan. Én ezt Brüsszelben is elmondtam, itthon is elmondom. Mi a szükséges észszerű kompromisszumokat megkötjük annak érdekében, hogy az uniós forrásokhoz jussunk, és azt látom, hogy a bizottság részéről is van egy ilyen megfontolás.”

Navracsis Tibor azt mondta, van, ahol jogszabályt fognak változtatni, hogy megfeleljenek az uniós elvárásoknak.