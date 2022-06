Károly herceg sajnálja, hogy a rabszolgatartás határozta meg a Nemzetközösség kialakulását

"Elismerem, hogy szervezetünk gyökerei történelmünk legfájdalmasabb időszakába nyúlnak vissza" - mondta Károly herceg a Nemzetközösség vezetőinek kétnapos találkozóján Ruandában. A brit trónörökös beszédében az eredetileg Brit Nemzetközösség néven futó, a brit birodalomból kialakult 54 országból álló szervezet történelméről beszélt, amivel szerinte eljött az ideje, hogy szembenézzenek.

Fotó: SIMON MAINA/AFP

Nagy-Britannia és más európai nemzetek a 15. és a 19. század között több mint 10 millió afrikait tettek a rabszolgájukká, és átszállították őket az Atlanti-óceánon, hogy a karibi és amerikai kontinensen ültetvényeken dolgozzanak.

Károly herceg szerint "ha olyan közös jövőt akarunk kialakítani, amely minden polgárunk javát szolgálja, új módokat kell találnunk múltunk felismerésére. Egyszerűbben: eljött az ideje ennek a beszélgetésnek."

A témával a Nemzetközösség korábban nem foglalkozott nyíltan, egyes karibi miniszterek kezdeményezték a vitát, és a jóvátétel átgondolását, arról azonban Károly herceg nem tett említést.

A találkozó helyszíne a Nemzetközösséghez 2009-ben csatlakozott Ruanda. Paul Kagame ruandai elnök szerint az, hogy egy olyan új tagországban tartották a találkozót, amelynek történelmileg nem sok köze volt a Brit Birodalomhoz jól szemlélteti, hogy a Nemzetközösség szeretné újra gondolni önmagát.

Paul Kagame Ruanda elnöke Fotó: SIMON MAINA/AFP

Ruandát a hónap elején 24 civil csoport - köztük a Human Rights Watch - közös nyilatkozata szerint számon kell kérni, mivel a kormány, bár tagadja, "zaklatja, kínozza, és hamisan emel vádat a másként gondolkodókkal szemben".

Ruanda a britekkel kötött migrációs és gazdaságfejlesztési egyezménye miatt is több figyelmet kapott az utóbbi hónapokban. A megállapodás alapján mindazokat, akik illegálisan lépnek be az Egyesült Királyság területére, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba. Az intézkedés célja, hogy eltántorítsák az illegális bevándorlókat, de többen is támadták, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint pedig sérti a nemzetközi jogot.

A csúcson szó esett még az egykori francia gyarmatok, Togo és Gabon felvételi kérelméről is. (Reuters)