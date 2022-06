Közel a vég Szeverodoneckben

Súlyos veszteségek árán, de sikerült időt nyerniük az ukránoknak, foglalta össze a két hónapja zajló szeverodonecki csatát legfrissebb elemzésében az Institute for the Study of War (ISW). Az orosz hadsereg április második felében indította meg keleti offenzíváját, aminek eredeti céljai igen ambiciózusak voltak. Az ukrán erők széles átkarolását, Luhanszk és Doneck megyék teljes területének megszállását tervezték. Két hónapra rá ebből Luhanszk megye egészének elfoglalása tűnik csak realizálódni, és ez is csak az elmúlt egy hétben vált valószínűvé. Ennyi idejébe tartott rendkívül nagy fölényben lévő tüzérségüknek felmorzsolni az ukrán ellenállást.

Mostanra az ukrán védők helyzete kritikussá vált a front legkeletibb kiszögelésében, Szeverodoneck és Liszicsanszk térségében. Szeverodoneckben, a Donyec folyó bal partján az ukrán erők a városban már csak az ipartelepet tartják, illetve a város délnyugati és nyugati elővárosait - vagyis elvben még nincsenek körülzárva, bár az orosz tüzérség a Donyec hídjait már lerombolta. A héten a Donyec jobb partján is áttörtek az orosz erők, és Toskivka elfoglalása után délről felzárkóztak Liszicsanszkra, már a város határában állnak. Ugyanitt Zoloténál és Hirszkénél is elvágtak egy ukrán csoportosulást. A területet egy, a frontjelentések alapján szerkesztett népszerű ukrán fronttérképen már két napja orosz ellenőrzésűnek jelzik, bár az ISW értékelése szerint, orosz bloggerek beszámolói alapján még nem teljes a kontroll, tisztogató műveleteket folytatnak.