Újabb leépítések a Netflixnél

A Netflix újabb leépítéseket jelentett be, miután egyre több előfizetőt vesztenek, és folyamatosan nő a streampiacon a verseny. Májusban már elküldtek 150 embert, most további 300-at fognak.

A leépítésék azután kezdődtek, hogy áprilisban bejelentették egy felmérés eredményét, miszerint tíz éve nem buktak annyi előfizetőt, mint most.

A vállalat áremelésbe is kezdett az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és még néhány országban, ami hozzájárult az előfizetők elvesztéséhez. A cég közölte, arra számít, hogy az előfizetők száma további kétmillióval fog csökkenni a júliusig tartó három hónapban, miután ez év elején 200 ezerrel mérséklődött. A Netflix közben azon dolgozik, hogy hirdetéseket hozzon a streamszolgáltatásba, és megakadályozza, hogy a felhasználók megoszthassák másokkal a jelszavukat.

A Netflixnek világszerte 220 millió előfizetője van, és továbbra is egyértelműen vezető szerepet tölt be a streamingpiacon, de az elmúlt években heves versennyel kellett szembenéznie a Disney Plus és az Amazon Prime Video miatt. Előbbi ebben a hónapban tört be Magyarországra is. (BBC)